شكرا لقرائتكم خبر عن آمبر هيرد تتسوق فى محالات الخصومات بعد تردى أوضاعها المالية بسبب قضيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات المصورين، النجمة العالمية آمبر هيرد، داخل محالات التسويق في قسم الخصومات، في أحدث ظهور لها، بعد أزمتها الأخيرة وخسارتها للقضية التي رفعتها ضد زوجها السابق النجم العالمي جوني ديب، وسرعان ما تداول عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا صور "هيرد" التى نقلتها صحيفة TMZ وهي ترتدي قميص باللون الأبيض داخل أحد المحالات التجارية، للإشارة الى تردي أوضاعها المالية عقب خسارتها للقضية الشهيرة والحكم عليها بتعويض أكثر من 12 مليون دولار.



احدث ظهور للنجمة آمبر هيرد



آمبر هيرد

ولا تتوانى هيرد، عن محاولة إثبات براءتها بعد إدانتها فى قضية التشهير ضد زوجها السابق جوني ديب، وذلك خلال المقابلة المثيرة مع Savannah Guthrie التي تم بثها يوم الجمعة الماضية، على "Dateline" ، حيث يكشف مقطع فيديو مدته 20 دقيقة أن هيرد قدمت لشبكة NBC العديد من المستندات من طبيبها، وفقًا لما نقلته صحيفة نيويورك بوست.

وأضافت هيرد، في مقطع الفيديو: "هناك عدة سنوات من الملاحظات يعود تاريخها إلى عام 2011 منذ بداية علاقتي التي أخذها طبيبي، الذي كنت أبلغه عن الإساءة"، وأشار التقرير إلى أن الوثائق، التي تظهر على الشاشة، تفصل حالة واحدة في عام 2012 يُزعم أن ديب فيها "ضربها، وألقاها في الحائط وهددها بقتلها"، وفقًا لـ "Dateline".

وبعد ثمانية أشهر من ذلك، يُزعم أن ديب "مزق ثوب النوم الخاص بها، وألقى بها على السرير" - وفقًا للبرنامج - وفي عام 2013، ورد أنه "ألقى بها على الحائط وهددها بقتلها"، فيما لم يتمكن فريق هيرد القانوني من قبول المستندات كأدلة في المحاكمة التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة بسبب "الإشاعات".

وفي غضون ذلك، رداً على مقابلة هيرد مع NBC، أشار متحدث باسم Depp لـ "Dateline" إلى أن الممثل يريد ببساطة "المضي قدمًا" بعد أن فاز بقضيته، وقال: "من المؤسف أنه بينما يتطلع جوني للمضي قدمًا في حياته، فإن المدعى عليه وفريقها يعودون إلى تكرار وإعادة تصور وإعادة التقاضي بشأن الأمور التي سبق للمحكمة أن قررت الحكم فيها بالإجماع وبشكل قاطع من قبل".

وكان قد رفع جونى ديب، 59 عامًا، دعوى على هيرد، 36 عامًا، بتهمة التشهير بعد نشر مقال رأي في واشنطن بوست عام 2018 وصفت فيه نفسها بأنها ضحية للعنف المنزلي، و في 1 يونيو، وجدت هيئة المحلفين أن الافتتاحية كانت عن ممثل "Pirates of the Caribbean" ومنحته 10 ملايين دولار.