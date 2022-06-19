شكرا لقرائتكم خبر عن بعد Aladdin.. اختيار المخرج العالمى جاي ريتشي لـ إخراج Hercules والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الاختيار على المخرج العالمى جاي ريتشي لإخراج فيلم اللايف أكشن الجديد Hercules من إنتاج شركة ديزني، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "The Hollywood Reporter"، حيث سيقوم ريتشى بـ إخراج النسخة الجديدة من فيلم الأنيمشن الذى طرح خلال عام 1997.

وذلك بعد أن أخرج ريتشي فيلم اللايف أكشن Aladdin الذى طرح عام 2019، وكان أيضًا من إنتاج Disney، والذى حقق أكثر من مليار دولار في شباك التذاكر العالمي.

وحاليا تبحث شركة ديزنى عن كاتب للعمل الجديد الذى سيستوحى من النسخة التي طرحت في 1997، من المقرر أن يقوم جو وأنتوني روسو، صانعًا فيلم Avengers: Endgame و Infinity War، بإنتاج الفيلم من خلال شركة الإنتاج الخاصة بهم.

ومن المتوقع أن يحتوى فيلم الـ Live Action الجديد Hercules، على مجموعة جديدة من الأغانى، إضافة إلى أغانى العمل الأصلية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "thedisinsider".