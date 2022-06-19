شكرا لقرائتكم خبر عن رغم منع عرضه فى عدة دول.. فيلم Lightyear يحقق 51 مليون دولار إيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من قرار منع عرضه في عدة دول عالمية وعربية، إلا أن فيلم الرسوم المتحركة الجديد Lightyear لشركة Pixar’s حقق 51 مليون دولار إيرادات عالميا، خلال عرضه في 4255 مسرحا في جميع أنحاء العالم.

وانضمت دولة ماليزيا إلى قائمة الدول التي قررت منع عرض فيلم ديزنى الجديد، وذلك بعد أن رفضت ديزنى إزالة المشهد الذى يحتوى على المثلية الجنسية، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "mashable".

وأكدت شركة ديزنى رفضها إزالة مشهد المثلية الجنسية من فيلمها الأنيميشن الجديد Lightyear، وذلك بعد منع طرح العمل بحوالى 14 دولة عربية خلال الأيام الماضية، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "wsj"، من بين الدول التي قررت منع عرض الفيلم 12 دولة سيتم طرح منصة Disney بلس بها.

وأثار فيلم الأنيميشن Lightyear الجدل، وذلك بالتزامن مع اقتراب طرحه بدور العرض حول العالم بداية من اليوم 16 يونيو، وذلك بسبب مشهد يحتوى على قبلة بين شخصيتين مثليتين في العمل الجديد.