شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين تقبل تظلم حسن شاكوش بشروط.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبلت لجنة التظلمات بنقابة المهن الموسيقية التظلم الثالث المقدم من حسن شاكوش بعد فحص أسبابه ومراقبة سلوكه في فترة الإيقاف ومدى التزامه بقرارات النقابة والعقوبات المفروضة عليه واعتذاره المتكرر لما اقترفه من أخطاء في حق شعبة من أهم شعب الموسيقي وهي شعبة الإيقاع وخطئه عن الألفاظ التي بدرت منه علي خشبة المسرح.

وقد ارتأت لجنة فحص التظلمات أن فلسفة العقاب قد أتت مفعولها وحققت المقصود منها وهو الردع والتقويم وأنه لا يوجد عقاب ابدي بلا مدة محددة لأنه لا يوافق صحيح القانون فلا بد من تأقيت العقوبة لمخالفة الأبدية للدستور والقانون وقد ارتأت اللجنة أن مدة العشرة شهور كافية جدًا لتحقيق الغرض من الوقف وقد وافق المجلس علي منح التصريح بالغناء له بعد أخذ كل التعهدات عليه بالالتزام بتقاليد وعرف المسرح وعدم التلفظ بألفاظ تخرج عن الذوق العام والآداب والالتزام بقانون ولائحة النقابة وإلا سوف يتم سحب ترخيص الغناء منه مجددًا في حالة مخالفة الإقرار.

وعلق مطرب المهرجانات حسن شاكوش بعد حصوله على تصريح بالغناء من نقابة المهن الموسيقية، حيث نشر فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وقال خلاله: "أنا بشكر الأستاذ هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية وأعضاء مجلس النقابة وبشكر كل العازفين وياريت محدش يزعل منى كان سوء تفاهم وأنا طلعت واعتذرت لكم وبشكر جمهورى وان شاء الله تشوفوا حاجات جديدة وكويسة الفترة الجاية".

تسلم مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، تصريحًا بالغناء من نقابة المهن الموسيقية، حيث نشر صورة ممسكًا بالكارنيه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وقال: "الحمد لله استلمت كارنيه النقابة، جاهزين للشغل".

وكان مصدر داخل نقابة الموسيقيين، قال في تصريح لـ"الخليج 365" إن مجلس النقابة برئاسة هانى شاكر بحث فى اجتماعه الأخير رفع إيقاف مغنى المهرجانات حسن شاكوش عن الغناء، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يصدر قرار رسمى برفع الإيقاف.

وأكد المصدر إن مجلس النقابة برئاسة هانى شاكر استقبل التماسًا من شاكوش، يميل المجلس إلى رفع الإيقاف عنه بعد أن تم وقفه عن الغناء فى نوفمبر من العام الماضى.

يذكر أن نقيب الموسيقيين هانى شاكر ومجلس النقابة قد أصدر قرار بوقف حسن شاكوش سحب ترخيصه نهائي، وبرر مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، موقف إساءته للفرق الموسيقية، فى بث مباشر عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، وقال "انا مقدرش أغلط فى الفرق الموسيقية، اسألوا أى فرقة أنى مقدرش أغلط فى أى حد من الفرق الموسيقية، أنا طلعت مع كل فرق مصر"