شكرا لقرائتكم خبر عن نطى نطة يا دبدوبة.. أحمد مكى يشكر جمهوره على معايدات عيد ميلاده "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم أحمد مكي، على توجيه رسالة شكر لجمهوره ومتابعيه على تهنئات ومعايدات عيد ميلاده، الذى يحتفل به اليوم 19 يونيو، حيث نشر مقطع فيديو لأحد مشاهده في مسلسل الكبير أوي عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، لحظة رقصة على أغنية "دبدوبة التخينة"، وكتب: "شكرًا لكل الناس اللي بعتلي معايدات عشان عيد ميلادي، الله يسعدكم زي ما تسعدوني بكلامكم، متشكر جدًا".

ولعل أبرز أعمال أحمد مكي الذى بات بمثابة أيقونة في عالم الدراما المصرية، مسلسل الكبير بأجزائه العديدة، وآخرها الجزء الذى عرض العام الجاري في شهر رمضان مؤخراً، إذ حقق العمل نجاحًا كبيرًا، وحظى بتفاعل قطاع كبير من المشاهدين ممن تفاعلوا معه بصورة كبيرة طيلة 30 حلقة ناجحة.