محمد الشقنقيري عن أزمته مع رحيل ذكري : ” مفيش أي صورة تقول أو تثبت إننا متجوزين “

كتب امير فتحي في الأحد 19 يونيو 2022 03:50 مساءً - أجرى الفنان ” محمد الشقنقيري ” مداخلة هاتفية لبرنامج قعدة ستات تحدث من خلاله عن أزمته مع الموديل وعارضة الأزياء ” رحيل ذكري ” .

والتي كانت قد أعلنت في وقت سابق زواجها من الفنان محمد الشقنقيري زواجا غير معلنا وانفصالها عنه بعد مرور 14 شهر على الزواج .

ونشرت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تجمعهما للتأكيد على حدوث الزواج مشيرة إلى أنها اضطرت إلى الكشف عن ذلك بعد إنكار الشقنقيري لزواجهما .

وعلق محمد الشقنقيري على ذلك مقدما اعتذاره في بداية حديثه إلى الجمهور حول ما يتردد بشأنه وأنه يعذر البعض ممن انتقدوه لعدم معرفتهم بالحقيقة كاملة .

وتابع : ” أنا في فترة انفصالي عن زوجتي حوالي 8 شهور اتعرفت على ناس كتير كأصدقاء ومفيش حاجة خاصة كانت بيني وبين حد .. وأنا في الفترة دي ولغاية دلوقتي متجوزتش على مراتي سواء عرفي، رسمي، شفهي ” .

وأضاف : ” أنا مش بخوض في أعراض حد كل واحد مسئول عن كلامه والموضوع في القضاء وهو اللي هيقول كلمته وأي حد عنده حاجة يقدمها بردو في القضاء .. أنا مبحبش اتكلم كتير، أنا عندي بيتي ومراتي وولادي وأهلي ووالدتي وبحافظ على الشكل العام للعلاقة الأسرية ” .

وقال محمد الشقنقيري عن الصور التي تم تداولها وظهر بها برفقة رحيل ذكري : ” الصور مش بتقول إن كان فيه بينا جواز أو في بينا حاجة .. كنا مجموعة مسافرين في كذا حتة واتاخدت الصور دي في كذا موقف ومفيش أي حاجة تقول إن احنا كنا متجوزين ” .

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