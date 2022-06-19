شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن نورا بعد احتفالها بعيد ميلادها بصحبة أسرتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت الفنانة الكبيرة نورا الأنظار مؤخرًا حينما ظهرت للمرة الأولى منذ غياب وسط احتفال شقيقتها بوسى وبناتها بعيد ميلادها في احتفال عائلى بسيط سيطرت عليه روح العائلة، حيث تميزت الجلسة بروح الود والابتسامة التي طغت على وجوه الجميع خلال الصور.

ومن خلال التقرير التالي نسلط الضوء على الفنانة الكبيرة نورا عبر عدة معلومات عنها في السطور التالية.

1- ولدت نورا 1954، واسمها الحقيقى علوية مصطفى محمد قدرى وهى شقيقة الفنانة بوسى، وحصلت على درجة البكالوريوس من كلية التجارة.

2- بدأت مشوارها الفني في السينما وهى طفلة بعدما شاركت فى فيلم "وفاء للأبد" عام 1962مع عماد حمدى ومديحة يسرى.



الفنانة نورا فى صورة لها

3- كما شاركت أيضًا بنفس المرحلة في فيلم مع الفنانة فاتن حمامة، وهو "الاعتراف".

4- درست نورا في كلية التجارة واستمرت في عملها بالفن، وبعد تخرجها انطلقت نحو الشهرة بمشاركتها في فيلم "بيت من الرمال" عام 1972.



نور الشريف والفنانة نورا

5- ثم شاركت هانى شاكر بطولة فيلم "هذا أحبه وهذا أريده"، وفى العام نفسه قدمت فيلم "يارب توبة" و"مضى قطار العمر" وشاركت في بطولة فيلم "عندما يسقط الجسد" و"الشياطين" و"المليونيرة النشالة" والمحفظة معايا" و"شقة وعروسة يارب" و"الندم" و"حياتي عذاب".

6- كونت ثنائى ناجح مع نور الشريف من خلال أفلام مثل "ضربة شمس" مع المخرج ​محمد خان​ و"الغيرة القاتلة" و"العار" والذى جسدت فيه واحداً من أشهر شخصياتها وهى "روقة"، و"أجراس الخطر" و"جرى الوحوش"، وظهرت معه كضيفة شرف فى فيلم "زمن حاتم زهران" و"الفتى الشرير".

7- فى عالم الدراما التليفزيونية قدمت مسلسلات، و"أبداً لم يكن حباً" و"الرحاية" و"بنات زينب" و"هذا الرجل" و"عطشان يا صبايا" و"وأدرك شهريار الصباح" و"امرأة مختلفة" و"مسافرون"، ولها مشاركات مسرحية أيضاً مثل "المليم بأربعة" و"مين ميحبش زوبة" و"لوكاندة الفردوس"، و"سبعة وجوه للحقيقة" الذى كان آخر أعمالها التليفزيونية، ثم اعتزلت الفنانة الكبيرة نورا الحياة الفنية منذ أكثر من ربع قرن، وبالتحديد عام 1996.