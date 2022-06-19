سامح عبد العزيز يكذّب ياسمين صبري : ” لم تعتذر عن مسلسل الشادر ولكن تم الاستغناء عنها “

كتب امير فتحي في الأحد 19 يونيو 2022 02:47 مساءً - رد المخرج ” سامح عبد العزيز ” على التصريحات التي كانت قد خرجت بها الفنانة ” ياسمين صبري ” في الساعات القليلة الماضية معلنة اعتذارها عن المشاركة في بطولة مسلسل (الشادر) نظرا لضعف مستوى السيناريو وانشغالها في التحضيرات لفيلمها الجديد .

حيث نفى سامح عبد العزيز مخرج مسلسل الشادر في بيان له هذه التصريحات مؤكدا على أن كلام الفنانة ياسمين صبري غير صحيح فهي لم تعتذر عن العمل ولكن تم الاستغناء عنها .

وأرجع سامح عبد العزيز السبب في ذلك إلى عدم ملائمة ياسمين صبري للشخصية التي تقوم ببطولتها وأنها غير مناسبة لأدائها ولذلك هو من قرر عدم التعاون معها وينشغل حاليا في البحث عن بديلة لها .

فيما أعرب عبد العزيز عن استيائه من تصريحات ياسمين صبري المسيئة للعمل .. وأكد على أن العمل مستمر على المسلسل وسيتم الإعلان رسميا عن أسماء فريق المسلسل خلال أيام مع التجهيز لبدء التصوير .

يذكر أن مسلسل الشادر مكون من 15 حلقة ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية .. وتدور أحداثه في إطار دراما شعبية داخل شادر سمك .. ويشارك في بطولته كلا من الفنانين : أشرف عبد الباقى، وفاء عامر، طارق صبرى، محمود حافظ وغيرهم .