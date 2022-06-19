شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج أشرف فايق يعود للعمل مرة أخرى بعد إجرائه عملية جراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن المخرج أشرف فايق، متابعيه على حالته الصحية، بعد إجرائه عملية جراحية، الأسبوع الماضى، وعودته للعمل مرة أخرى، وكتب عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: "العودة للعمل الحمد الله".



أشرف فايق إسماعيل

وأجرى المخرج أشرف فايق عملية قسطرة فى القلب، الخميس الماضى، وطمأن متابعيه بصور على حسابه على فيس بوك، حيث أعلن أنه بحالة جيدة، معتذرا على عدم رده على مكالمات ورسائل محبيه.

وكان فى زيارة المخرج أشرف فايق عبد الله خليل، كبير مهندسي الديكور في القنوات المتخصصة، الذى حرص على الاطمئنان على صحة المخرج قبل وبعد إجراء العملية.

وكتب المخرج أشرف فايق: "حسيت إن دمى تقل فالفترة الأخيرة فقلت أعملة قسطرة وأخففه شوية أنا دلوقتى بقيت كويس واطمأنت على دمى وقلبى وشرايينى وبطمنكم وبشكر كل الأحباب اللى حاولوا يتواصلوا بالاتصال أو بالرسائل ولم أستطع الرد عليهم وبقولهم سامحونى وكتر خيركم.. الحمد والشكر لله تعالي".

يذكر أن المخرج أشرف فايق من المخرجين المميزين الذين لديهم حس كوميدي في جميع أفلامه وهو من عائلة فنية فوالده السيناريست والمخرج الكبير فايق إسماعيل وعماه الكاتب بهيج إسماعيل والفنان والنجم محي إسماعيل ، ومن أشهر أعماله في السينما أفلام : اللبيس ، الزمهلوية ، اللمبي 8 جيجا ، تك تك بوم ، قصة الحي الشعبي ، اسانسير 5 نجوم .