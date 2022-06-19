شكرا لقرائتكم خبر عن جونى ديب يدعو محاميته كاميل فاسكيز لرحلة أوروبية بعد الفوز بقضيته ضد آمبر هيرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا نجم هوليوود جونى ديب، محاميته التى لفتت الأنظار وأثارت الجدل، كاميل فاسكيز، لزيارة أوروبا معه هذا الصيف، وهذا ما كشفت عنه "كاميل" فى مقابلة مع Univision مؤخرًا.

وقالت المحامية البالغة من العمر 37 عامًا: "آمل أن أكون فى أوروبا هذا الصيف حيث يتواجد، وقد طلب منى الذهاب إلى هناك إذا أردت ذلك"، يأتي هذا بينما كانت هناك شائعات أن فاسكيز وديب، يتواعدان، ومع ذلك، نفت المحامية هذه التكهنات علنًا.

وتمت ترقية فاسكيز، التى فازت بقلوب معجبى ديب، لتصبح شريكًا فى مكتبها القانونى بعد أن سرقت الأضواء لمساعدة ممثل قراصنة الكاريبى فى فوزه فى قضية التشهير ضد زوجته السابقة أمبر هيرد.



جونى ديب ومحاميته كاميل فاسكيز

يأتي هذا فيما تواجه الممثلة العالمية أمبر هيرد، الانهيار الوظيفى والمالى بعد خسارة قضية تشهير ضخمة ضد زوجها السابق النجم العالمى جونى ديب، والتى تركتها مع فاتورة تعويضات بقيمة 8.35 مليون دولار.

وحسب ما نشره موقع الديلى ميل – في وقت سابق - أشار الخبراء إلى أنه "لا سبيل للعودة لهيرد الى هوليوود"، مضيفين أن المعركة القضائية الدرامية التى استمرت ستة أسابيع تركت الممثلة، 36 عامًا، بموقف سئ أمام صناع الأفلام، ما أثار تساؤلات حول حياتها المهنية والأرباح المستقبلية.

وقالت الممثلة طوال المحاكمة إن مسيرتها تضررت بشدة بسبب القضية ، وكشفت كيف أن مقاضاة ديب لها منعها من الوفاء بتعهدها بالتبرع بمبلغ 7 ملايين دولار لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي. وفى حين شهدت كاثرين أرنولد، الخبيرة فى صناعة الترفيه ، بأن هيرد خسرت أرباحًا محتملة تصل إلى 50 مليون دولار.

تواجه هيرد عددًا كبيرًا من المشاكل فى ضوء هزيمتها فى المحاكمة فيما يتعلق بمسيرتها المهنية ، من غير المرجح أن يفكر فيها صناع هوليوود فى أدوار بالمستقبل، وحسب التقرير قد تكافح هيرد الآن أيضًا للوفاء بالالتزامات المالية المختلفة، بما فى ذلك مجموعات مثل ACLU وقد يؤدى العبء المالى إلى تقليص النشاط المجتمعى الذى شهد دعمها لمنظمة حقوق المرأة، وقد تجبرها فاتورة الأضرار أيضًا على بيع الأصول ، بما فى ذلك منزل ريفى بقيمة 570 ألف دولار فى وادى يوكا وسيارة رينج روفر التى احتفظت بها فى اثر الطلاق من ديب.

ومع ذلك، فإن السؤال الرئيسى سيكون كيف ستغطى هيرد فاتورة التعويضات الضخمة، وحسب ما اقترحت المحامية ساندرا سبورجون من مجموعة Spurgeon Law Group فى ليكسينجتون بولاية كنتاكى، أن أحد الاحتمالات هو أن يتنازل ديب عن الفاتورة أو يتفاوض على مبلغ أقل.

فى حين اكد تقرير لـ CBS، أن ديب إذا أجبرها على دفع الفاتورة بالكامل، فقد يؤدى ذلك إلى سيناريو آخر وهو استئناف هيرد للتعويضات، وعلى الرغم من أن الاستئناف أمام قاضٍ جديد قد يكون لصالحها، إلا أنه لا يزال يتعين عليها تقديم المبلغ أثناء النظر فى الاستئناف وهو أمر قد يجبرها على تقديم طلب للإفلاس.