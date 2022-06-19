شاهد .. أحدث ظهور ل ” بوسي ” برفقة شقيقتها المعتزلة ” نورا “

كتب امير فتحي في الأحد 19 يونيو 2022 12:54 مساءً - احتفلت الفنانة ” مي نور الشريف ” بعيد ميلاد خالتها الفنانة المعتزلة ” نورا ” في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .

فنشرت مي نور الشريف مجموعة من الصور من الاحتفال بعيد ميلاد نورا بحضور أفراد أسرتها والدتها الفنانة ” بوسي ” وشقيقتها ” سارة نور الشريف ” .

وكتبت مي في تعليقها على الصور : ” حبايبي برج الجوزاء خالتي نورا وسارة أختي حبيبتي .. ربنا يسعد قلبكوا ويحفظكوا لينا منورين حياتنا ” .

وتابعت : ” بحبكوا فوق أي كلام ممكن يعبر وممتنة لوجودكوا في حياتي .. كل عام وانتوا في أفضل حال والله حافظكم ” .