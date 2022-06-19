كتب امير فتحي في الأحد 19 يونيو 2022 12:54 مساءً - احتفلت الفنانة ” مي نور الشريف ” بعيد ميلاد خالتها الفنانة المعتزلة ” نورا ” في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .
فنشرت مي نور الشريف مجموعة من الصور من الاحتفال بعيد ميلاد نورا بحضور أفراد أسرتها والدتها الفنانة ” بوسي ” وشقيقتها ” سارة نور الشريف ” .
وكتبت مي في تعليقها على الصور : ” حبايبي برج الجوزاء خالتي نورا وسارة أختي حبيبتي .. ربنا يسعد قلبكوا ويحفظكوا لينا منورين حياتنا ” .
وتابعت : ” بحبكوا فوق أي كلام ممكن يعبر وممتنة لوجودكوا في حياتي .. كل عام وانتوا في أفضل حال والله حافظكم ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. أحدث ظهور ل ” بوسي ” برفقة شقيقتها المعتزلة ” نورا “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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