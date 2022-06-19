شكرا لقرائتكم خبر عن فريق شارموفرز يحيى حفلاً غنائياً في موسم جدة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى فريق شارموفرز، حفلاً غنائياً، ضمن حفلات موسم جدة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، ويقدمون خلال الحفل باقة مميزة من أغنياتهم المحببة للجمهور أبرزها، نميمة، خمسة سنتى، خلاص هسيطر.

كانت آخر كليبات فرقة شارموفرز بعنوان "سينجل" وكانت مفاجأة العمل هي ظهور السيناريست تامر حبيب كمقدم للحفل ضمن أحداث الكليب، وظهر كضيف شرف فقط، نظرًا للصداقة التى تجمعه بالفرقة منذ فترة طويلة.

وقد اختار أعضاء فرقة شارموفرز فكرة الكليب مع المخرج يوسف طايع، ودارت فى إطار ظهورهم فرقة من كبار السن، يدعمون فكرة العيش "سينجل"، وقد لعب الماكياج دورا كبيرا فى تحولهم إلى كبار فى السن.

والأغنية من كلمات وألحان أحمد بهاء، وتوزيع محمد العرقان، وتم تصوير الكليب فى النادى السويسرى بمنطقة إمبابة، حيث تم بناء ديكور خاص داخل أحد مبانى النادى هناك، وتولى إخراج الكليب يوسف طايع فى تجربته الإخراجية الأولى.

وتتكون الفرقة من أحمد بهاء (غناء)، و محمد العرقان (باص جيتار)، ومحمد لبيب (ساكسفون)، ومصطفى الكرداني (درامز)، إسلام علي (ترامبت)، وأحمد علي (إيقاع شرقي)، وعادل محمد (إيقاع لاتيني)، أول أغنية لهم باسم "A Chat in"..