شكرا لقرائتكم خبر عن آيتن عامر: اتبسطت بالتجربة اللذيذة وظهورى كضيفة شرف فى فيلم "عمهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة آيتن عامر، عن سعادتها لمشاركتها في فيلم "عمهم"، ونشرت صورة البوستر عبر حسابها على تويتر، وكتبت قائلة:" اتبسطت أوى بالتجربة اللذيذة دى كضيفة شرف فى الفيلم اللى هيكسر الدنيا ده مبروك يا حلويين".

طرح صناع فيلم "عمهم" للنجم محمد إمام، البوستر الرسمي للعمل، والمقرر طرحه بدور عرض السينمات يوم 7 يوليو المقبل، لينافس ضمن موسم عيد الأضحى السينمائى.

جدير بالذكر أن فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، محمد سلام، هدى المفتى، آيتن عامر، باسم سمرة، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، محمد ثروت، الشحات مبروك.

وكان آخر أفلام محمد إمام "لص بغداد" وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد المختار وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومى فؤاد، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى

يذكر أن المخرج والمنتج كريم السبكى قال لـ"الخليج 365" إن ما يتردد بشأن تأجيل فيلم "عمهم" بطولة النجم محمد إمام غير صحيح والفيلم دخل مراحل المونتاج الأخيرة، مضيفًا أن الفيلم يطرح فى دور العرض السينمائية فى ليلة وقفة عيد الأضحى المقبل.