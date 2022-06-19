شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام مهمة قدمتها آمال فريد فى ذكرى وفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أدوارها المحدودة لكنها استطاعت أن تترك بصمة واضحة من خلال أدوارها، تجعلك بمجرد أن تراها تتذكر الجمال والرقة التى كانت تتمتع بها نجمات الزمن الجميل، إنها النجمة آمال فريد الذى يحل اليوم الأحد ذكرى وفاتها.

أدوار الفنانة آمال فريد تنوعت بين البطولة والأدوار الثانوية، التى من الواضح أنها حرصت على انتقاءها بعناية وذكاء ومازالت عالقة فى أذهان الجمهور، وفى هذا التقرير نستعرض أبرزها:

فيلم "ليالى الحب"

حالفها الحظ فى أول بطولة للفنانة آمال فريد، حيث قدمت من خلاله دور "سامية" الفتاة الراقية الأرستقراطية التى وقع فى حبها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.





فيلم "إسماعيل ياسين فى جنينة الحيوانات"

كما سطع نجمها فى فيلم "إسماعيل يس فى جنينة الحيوانات" الذى أدت فيه دور "وهيبة"، وهى الفتاة المراهقة التى تعيش فى منزل خالتها، وتقع فى حب "عصفور أفندى" الذى جسد دوره الفنان إسماعيل ياسين.





فيلم "بنات اليوم"

قدمت الفنانة آمال فريد أبرز أدوارها فى السينما من خلال فيلم "بنات اليوم" الذى حقق نجاحا كبيرا وقتها، والذى تقاسمت بطولته مع الفنان عبد الحليم حافظ، وماجدة وأحمد رمزى.

فيلم "بنات بحرى"

تدور الأحداث فى الفيلم حول "سلامة" و"عادل" الشقيقان الذى يختلف كل منهما فى أحلامه، وظهرت فيه الفنانة آمال فريد فى دور "توحة".





فيلم "جزيرة العشاق"

ويعد دورها فى فيلم جزيرة العشاق هو آخر الأدوار التى قدمتها الفنانة آمال فريد، ودارت أحداث "جزيرة العشاق" حول مجموعة من الأشخاص لإحدى الهيئات الحكومية، يذهبون فى إجازة على أحد شواطئ البحر الأحمر.