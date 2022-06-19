أحمد طوبان يطرح “ميل الثواني”.. أوّل أغنية بعد عراق آيدول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت شركة “وايت للإنتاج والتوزيع الفني” أغنية “ميل الثواني”، التي تمثّل أوّل عمل فني لنجم عراق ايدول “احمد طوبان”.

الأغنية من كلمات وألحان سيف الفارس، وتوزيع نور تيم، وتم تصويرها في إطار جديد وفريد من نوعه، حيث نشهد في الكليب نقطة التحول من النور إلى الظلام، تمامًا كما قصص الحب التي تبدأ بالشغف وتنتهي بالفراق والتي تفسرها كلمات الاغنية كما وصفها المخرج سامر الخطيب.

يذكر أن الفنان الشاب أحمد طوبان ظهر في فيديو كليب “ميل الثواني” ظهر باطلالات شبابية ملفتة في الكليب.