شقيق ياسمين عبد العزيز يعتذر.. “لن أتحدث عن حياتها على السوشيل ميديا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعترف الفنان وائل عبد العزيز بالخطأ؛ بعد حديثه عن أزمات شقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدم باعتذار منها، مؤكداً أنه لن يكرر هذا الخطأ مرة أخرى، ولن يحاول التواصل معها، ولكنه سيبقى مستعداً لدعمها في أي وقت تحتاجه.

وأضاف عبد العزيز، في حواره مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج “كلام الناس” على قناة MBC مصر: “خروج الخلاف الشخصي بين الأخين للسوشيال ميديا خطأ، وأعترف أنه خطأ، فكون حدث خطأ لا يصح أن يحكم الناس عليَّ بالإعدام، فكلنا نخطئ، لكن المهم أن نراجع أنفسنا ولا نعود إليه”.

وتابع: “الاعتذار من شيم الرجال، وغلطة الشاطر بألف، فهذه تجارب وعدت ونتعلم منها، ومن هنا لست متفرغاً سوى للعملي، وربنا يوفق ويكرم الناس أجمعين”.

وواصل قائلاً: “المهم في الاعتذار هو التوقيت، والتوقيت لدى النساء مختلف عن الرجال، فالسيدة عندما تغضب تأخذ وقتها ومساحتها في الغضب، فالحزن طبيعي سيأخذ وقتاً، وهو شيء لا يعود لي، لكن يعود لصاحب الأمر في الأساس”.

وأضاف: “أخدت قرار مش هرد تاني، وأنا موجود لما تحتاجيني ولو رأيي ميهمكيش ومش محتاجاني فتمام، وغلطت لما كتبت على السوشيال والمهم نعتذر، وأنا بعد كده مش فاضي غير لشغلي وربنا يكرمنا كلنا، والأمور اللي مش بنلاقي فيها حل بنسيبها، ونشوف مين الصح ومين الغلط، ومن حبي لأختي ياسمين بقيت عامل زي القطة اللي كلت ولادها، واتعلمت درس كبير وهو إني متكلمش على السوشيال ميديا”.

واختتم حديثه عن ياسمين عبد العزيز، قائلاً: “بحبك ووحشتيني وسيف وياسمين وحشوني وربنا يخليكي لينا وربنا يشفيكي ويبعد عنك أي شر، وتنجحي وتبقي قد الدنيا عشان انتي عندي قد الدنيا وأهديلك أغنية تعالى أدلعك”.

يذكر أن الخلافات بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها وائل وصلت إلى إصدار بيان عبر محاميها لتحذيره من الحديث عن أمورها الشخصية، عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكد محامي ياسمين عبد العزيز في البيان أن وائل ينشر أحاديث وحوارات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تخص شقيقته، محذراً بشدة من نشر أي أحاديث أو حوارات أو طرح أي مواضيع عبر وسائل الإعلام المختلفة، تتضمن الزجّ باسم ياسمين عبد العزيز.

كما توعد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال تم مخالفة الأمر، والزجّ باسم موكلته في تلك الحوارات والأخبار التي يذكرها شقيقها.