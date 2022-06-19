نداء شرارة.. هل تقبل الزواج من فنان؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رفضت المطربة الأردنية نداء شرارة الارتباط بالزواج من ملحن أو موزع موسيقي أو أي شخص من الوسط الفني، وبنفس الوقت قالت إنها لن توافق على طلب زوج المستقبل باعتزال الفن، وقالت: “أتمنى رجلاً وسنداً بمعنى الكلمة؛ لأن الوسط الفني مش سهل وكله سفر وتعب، لازم حد يبقى معايا”.

وتابعت شرارة خلال حوارها إلى برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” الذي قدمته يوم السبت الإعلاميتان هبة الأباصيري وإيمان عزالدين على قناة CBC: “زوجي المستقبلي لو قال لي سيبي الغناء، هرفض”.

وتابعت قائلة: “ولا أقبل الزواج من ملحن أو موزع أو أي شخص من الوسط الفني؛ لأنه هيكون مشغول وأنا مشغولة، وبالتالي لازم حد يشيل عن التاني”، بحسب قولها.

وواصلت: “بيجيلي عرسان كتير على السوشيال ميديا، بس برفض وبقول لسه بدري”، مضيفة: “أتمنى رجلاً وسنداً بمعنى الكلمة؛ لأن الوسط الفني مش سهل وكله سفر وتعب، لازم حد يبقى معايا”.

أشارت نداء شرارة إلى أنها درست لذوي الهمم، وهو ما أضاف من الإنسانية لديها، واصفةً ذلك بالقول: “أحاوط نفسي بقالب لطيف وبسيط ومتواضع، وهذا الفضل يرجع لهم”.