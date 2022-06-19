ياسمين صبري بأوّل رد على بيان استبعادها عن “الشادر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تجاهلت الفنانة ياسمين صبري الرد بشكل مباشر على بيان المخرج سامح عبد العزيز والذي أعلن فيه أنه صاحب قرار استبعادها من مسلسله الجديد “الشادر” بطولة الفنان أشرف عبد الباقي، لأنها لا تصلح للدور، بخلاف الأخبار التي انتشرت حول انسحابها من المسلسل بناء على رغبتها، واختارت ياسمين الرد بشكل غير مباشر معتمدة على مقولات التنمية البشرية.

وبعد دقائق من صدور بيان المخرج سامح عبد العزيز، نشرت ياسمين صبري صورة مرسومة لفتاة تمارس الرياضة مصحوبة بتعليق: “ما نركز عليه في الخارج هو انعكاس لما نشعر به في الداخل”.

وكشف المخرج سامح عبدالعزيز سر استبعاد ياسمين صبري من بطولة مسلسل “الشادر” مؤكدا أنه قرر الاستغناء عن ياسمين صبري نظرا لعدم ملاءمتها للشخصية التي تقوم ببطولتها وأنها غير مناسبة لأدائها ولذلك هو من قرر عدم التعاون معها، وينشغل حاليا في البحث عن بديلة لها.

كما أعرب سامح عبدالعزيز عن استيائه من تصريحات ياسمين صبري المسيئة للعمل، مؤكدا أن العمل مستمر على المسلسل وسيتم الإعلان رسميا عن أسماء فريق العمل خلال أيام مع التجهيز لبدء التصوير.

ويغوص سامح عبدالعزيز عبر مسلسل “الشادر” في بحر الدراما شعبية حيث تجسد أحداثه حكايات منطقة شادر سمك، عبى مدار 15 حلقة، ويجمع في بطولته كل من طارق صبري وأشرف عبدالباقي ودينا ومحمود حافظ وطارق عبدالحليم، وهو من تأليف مصطفى حمدي.