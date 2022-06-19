حمادة هلال في أغنية مخصصة للأعراس.. “الفرح مالينا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مفاجأة للجمهور والمتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي، طرح الفنان المصري حمادة هلال أغنية جديدة بعنوان “الفرح مالينا” على قناته في موقع “يوتيوب”.

أغنية “الفرح مالينا” هي من ألحان حمادة هلال ومصطفى شكري، وكلمات أحمد شكري وتوزيع أحمد عادل، وميكس وماستر محمد جودة.

الأغنية مخصصة للأعراس، واختار حمادة هلال إطلاقها لترافقه في مختلف حفلات الزفاف التي يحييها. وجاء طرح أغنية “الفرح مالينا” بفيديو يتضمن لقطات من حفل زفاف سابق كان قد شارك حمادة في إحيائه.

يذكر أن حمادة هلال طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة لصيف 2022 بعنوان “يا روح الروح”، من ألحانه وكلمات مصطفي حدوتة وتوزيع ومكس وماستر إسلام ساسو. وحققت الأغنية حوالي نصف أكثر من 3 ملايين مشاهدة بعد شهر من صدورها.

وكان حماده هلال قد شارك في ماراثون دراما رمضان 2022 الماضي، بمسلسل “المداح – أسطورة الوادي”، وشاركه في البطولة أحمد عبدالعزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، حنان سليمان، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، كمال أبورية، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

ويغيب النجم حماده هلال عن السينما منذ 5 سنوات، عندما قدم آخر أفلامه “شنطة حمزة” في 2017 الماضي، حيث شارك في بطولته إلى جواره يسرا اللوزي، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامية الطرابلسي، بيومي فؤاد، طاهر أبو ليلة، ضياء الميرغني، سامي مغاوري، محمد متولي، ايناس علي وتأليف أحمد عبد الله وإخراج أكرم فاروق.