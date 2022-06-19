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مرور 37 عاما على عرض فيلم "زوج تحت الطلب" للزعيم عادل إمام

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القاهرة - سامية سيد - منذ 37 عامًا تم عرض فيلم "زوج تحت الطلب" بطولة النجم الكبير عادل إمام، وليلى علوى، وفؤاد المهندس، وهالة صدقى وسعيد عبد الغنى، وعدد كبير من النجوم، إخراج عادل صادق، وهو الفيلم الذى تناول فكرة "المحلل" وحصد الفيلم نجاحا كبيرا في السينمات وقت عرضه، كما أن الجمهور يستمتع بمشاهدته ويحرصون على مشاهدته في كل مرة يعرض فيها على شاشات التليفزيون أو المنصات .

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دارت أحداث فيلم زوج تحت الطلب، حول قيام عادل إمام بدور ممدوح فتيحة، الشاب الفقير، الذي يستعين بيه فؤاد المهندس الذي يترأسه في الشغل لأداء دور المحلل لعدد من الرجال الذين قاموا بتطليق زوجاتهم ثلاث مرات، ومن ثم إعادتهن لعصمتهم تتطلب وجود محلل، وفي إحدى المرات التي كان يقوم بدوره كـ محلل للفنانة ليلى علوي زوجة محمد رضا، ولكنها ترفض إقامة علاقة زوجية بينهما، وتتفق معه على الهروب حتى لا يطلقها تأديبًا لزوجها الثري الذي سجل كل ممتلكاته باسمها.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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