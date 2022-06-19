لن تصدق كيف أصبحت الطفلة إبنة ليلى علوي بعد 18 سنة من فيلم “بحب السيما”.. شابة تضج بالأنوثة والجمال!

كتب امير فتحي في الأحد 19 يونيو 2022 05:55 صباحاً - عندما يظهر طفل أو طفلة فيلم أو مسلسل غالبًا ما ينجحون في لفت الانتباه سواء بسبب الأداء أو حتى الشكل الذي يظهرون به، مع وجود السوشيال ميديا أصبح من السهل الوصول إلى بعض الأطفال الذين ظهروا في أعمال فنية منذ سنوات، هذا ما حدث مع “جاسمين إبراهيم” الطفلة التي قامت بأداء دور إبنة الفنانة ليلى علوي في فيلم “بحب السيما”
فبعد مرور ما يقرب من 18 عامًا على عرض فيلم “بحب السيما” بطولة محمود حميدة وليلى علوي، ظهرت صور حديثة لجاسمين إبراهيم، التي قدمت دور “نعيمة” ابنة ليلى علوي ومحمود حميدة في الفيلم.
جاسمين إبراهيم ظهرت في الصور تم تداولها على بعض صفحات السوشيال ميديا بعدما اصبحت شابة، إلا أنه قد خســرت الكثير من وزنها، مما أظهرها بمـــلامح مخــتلفة عن شكلها في الفيلم، وعلى الرغم من ذلك ظلت محتفظة بجمالها.
فيلم “بحب السيما”:
يُذكر أن فيلم “بحب السيما” عرض يوم 9 يونيو عام 2004، وهو بطولة ليلى علوي، محمود حميدة، منة شلبي، إدوارد، عايدة عبدالعزيز، يوسف عثمان، وهو من تأليف هاني فوزي، وإخراج أسامة فوزي.
ويدور الفيلم حول (عدلي) موظف مسيحي، متدين لدرجة التزمت حتى في علاقته بزوجته (نعمات) وطفلاه (نعيم) و(نعمة) الذين يعاملهم بقــسوة بالغة وبخاصة ابنه الذي يعشق السينما في الوقت الذي ينظر إليها (عدلي) على إنها من المعــاصي الكبري ويمـــنعه من الذهاب إليها، ولكن (نعيم) الطفل الذكي يستغــل أخــطاء والديه ليدفــعهم لاصطحابه الى السينما.
وقد أثار هذا الفيلم عند عرضه ضــجة كبيرة فقد قدم محامون ورجال دين مسيحيون دعوى قــضائية للمطالبة بوقف عرض فيلم “بحب السيما” بدعوى الإســاءة للعــقيدة المسـيحية.
وقد حصل الفيلم على المرتبة 53 ضــمن قائمة أفضل 100 فيلم في السينما العربية حسب استفتاء لنقــاد سينمائيين ومثقفين قام به مهرجان دبي السينمائي الدولي في 2013 في الدورة العاشرة للمهرجان.يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك «نورت» وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر «نورت»
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