الهام شاهين تثير الجدل بتصريح عن “المشاهد الحميمية والقبلات والأحضان” في السينما المصرية

كتب امير فتحي في الأحد 19 يونيو 2022 05:55 صباحاً - أثارت الفنانة إلهام شاهين الجدل مرة أخرى بشأن المشاهد الحميمية في الأفلام وذلك خلال ندوة صحفية تحدثت فيها عن عديد من الأمور التي كانت تشغل الساحة الفنية في الفترة الماضية، والتي أبرزها ما نسب للفنان القدير حسن يوسف عن القبلات في الأعمال الفنية، وعن قيام البعض بوضع الشروط في عملهم أبرزها عدم اللمس ورفض القبلات والأحضان.

وأكدت شاهين خلال تصريحاتها، أنه ليس من المنطقي أن نرى مشاهد دون لمس قائلة “كيف يتعامل الشقيق مع شقيقته أو الابن مع والدته!”.

ووجهت شاهين النقد للكُتاب، قائلة: “منذ ما يقرب من 20 عاما أصبح الكتاب يعزفون عن كتابة المشاهد الحميمية أو القبلات والأحضان فإننا نعيش حاليا فترة عصيبة في الفن”.

وأضافت الفنانة: “أشفق على بعض كبار النجوم الذين قدموا مشاهد بها أحضان وقبلات ويصرحون حاليا برفضهم لهذه المشاهد، لأنهم يعتقدون أن المجتمع أصبح متشددا، وآخرون منهم يخشون التعرض إلى الإهانة، ويحمون أسرهم” وفق صحيفة الوفد.

