“العصمة بإيدها وهي اللي بتطلقني”.. عباس النوري يثير الجدل بتصريح عن زوجته عنود خالد

كتب امير فتحي في الأحد 19 يونيو 2022 05:55 صباحاً - أثار الفنان السوري عباس النوري الجدل بعد تصريحات أدلى بها خلال حلوله ضيفا ببرنامج ”كتاب الشهرة“ الذي يعرض عبر قناة الجديد، حيث كشف بأن العصمة بيد زوجته الكاتبة عنود خالد.

وأجاب النوري على سؤال مقدم البرنامج عن إن كان من الممكن أن يقوم بتطليق زوجته قائلا: ”مش ممكن أعمل هيك مع زوجتي لا بالمزح ولا بالجد، وبعدين العصمة بيد زوجتي ما بإيدي، هي اللي بطلقني.. من زمان رفعت الراية“.

وأضاف النوري متحدثا عن زوجته الكاتبة عنود خالد: ”ما كانت أول إمرأة بحياتي، لكن كانت أول حب، انا أول ما شوفتها في شي جواي قال هاي زوجتك“.

وأشار الفنان السوري إلى أن حياته كلها وعلاقاته متوقفة على زوجته عنود الخالد، على عقلها وتفكيرها وشفافيتها وسطوتها، بحسب تعبيره.

واستطرد النوري في حديثه عن زوجته قائلا: ”زوجتي في بداية تعارفنا كانت تخاف علي وليس مني، كانت دايما تقولي إذا إنت مشيت بالشارع، أو قعدت بمحل والناس ما سلمت عليك أو أشارت عليك، هذا موجع أكثر من إني أشوف الناس بتجري عليك أو تبوسك حتى“.