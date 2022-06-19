بعد 6 سنوات على انفصالها عن احمد سعد.. ريم البارودي تعلن خطوبتها والعريس مجهول!

كتب امير فتحي في الأحد 19 يونيو 2022 05:55 صباحاً - أعلنت الفنانة المصرية ريم البارودي عن خطوبتها عبر صورة شاركتها على حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها أخفت هوية الشخص الذي ارتبطت به.

وأثارت ريم جدلاً واسعاً بالطريقة التي أعلنت بها النبأ، إذ اكتفت بنشر صورة عبر خاصية الستوريز على حسابها على انستغرام دون ان تكشف عن اي تفاصيل.

وظهرت في الصورة المنشورة وهي تضع يدها على يد شخص مجهول وقد لبست خاتم الخطبة، ولم تعلن ريم ارتباطها رسمياً حتى الآن.

يُذكر أن ريم البارودي أعلنت انفصالها عن الفنان أحمد سعد سنة 2016.