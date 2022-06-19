شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الفنانة الكبيرة نورا بصحبة بنات شقيقتها بوسى فى أحدث ظهور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى جلسة عائلية للغاية ظهرت الفنانة الكبيرة المعتزلة نورا بصحبة شقيقتها النجمة بوسى، وأبناء شقيقتها مى وسارة نور الشريف ابنتى النجم الكبير الراحل.

وسيطرت على هذه الجلسة والتى كانت عائلية للغاية روح الحب والبهجة، حيث هنأت الفنانة مى نور الشريف خالتها نورا بعيد ميلادها، والذى حل أمس السبت 18 يونيو، كما هنأت شقيقتها سارة بقرب حلول عيد ميلادها، حيث تنتمى الاثنتان لبرج الجوزاء، وكتبت مى عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"حبايبى برج الجوزاء خالتى نورا وسارة أختى حبيبتى ربنا يسعد قلبكوا ويحفظكوا لينا منورين حياتنا، بحبكوا فوق أى كلام ممكن يعبر، وممتنة لوجودكوا فى حياتى