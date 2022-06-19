شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شنودة ضيف وتريات الإسكندرية احتفالاً بعيد الموسيقى العالمى.. الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفالاً بعيد الموسيقى العالمي تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلين متتالين بالقاهرة والإسكندرية لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو محمود بيومى وبمشاركة كل من الموسيقار الكبير هانى شنودة، المغنية منى عزيز، عازف التشيللو الفنان أشرف شرارة وذلك فى الثامنة مساء الثلاثاء 21 يونيو على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" ومساء الأربعاء 22 يونيو على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج باقة من أشهر مؤلفات الموسيقار هانى شنودة الى جانب عدد من الأعمال الغنائية التى وضعها لفرقة المصريين منها لا عزاء للسيدات، علموني، ماتحسبوش يا بنات، بحلم معاك، المشبوه، لما كان البحر ازرق، قبل ما تسلم، ماما ستو، أوقات أشوف ملامحك، ماشية السنيورة ، أنا بعشق البحر ، بنات كتير ، شمس الزناتى وغيرها .

يشار ان عيد الموسيقى العالمى جاء نتيجة مبادرة أطلقتها وزارة الثقافة الفرنسية فى 21 يونيو عام 1982 تحت شعار "اعزفوا الموسيقي في عيد الموسيقى" مستقطبة آلاف الموسيقيين المحترفين والهواه وكانت الدول الفرانكوفونية والمتوسطية أول المشاركين فيها وسرعان ما تحولت إلى احتفالية عالمية .