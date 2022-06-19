شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سلامة يستعيد ذكريات "برا المنهج" ويكشف عن صور من الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج عمرو سلامة عن صور جديدة من كواليس فيلم "برا المنهج" بطولة النجم الكبير ماجد الكدوانى، وروبى، وعدد من الممثلين، الصور جاءت بالأبيض والأسود داخل لفوكيشن التصوير الخارجي، وهو الفيلم الذى حصل على إشادات واسعة من الجمهور والنقاد الفنيين في الفترة الأخيرة، وذلك بعد عرضه في أكثر من احتفالية، وحصد أكثر من تكريم وجائزة.





الفيلم بطولة ماجد الكدواني، روبي، أسماء أبو اليزيد، الطفل عمر الشريف، دنيا ماهر وضيف الشرف أحمد أمين وغيرهم نخبة من النجوم، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ويجسد ماجد الكدوانى خلال الأحداث، شخصية رجل أعمال حاد الطباع يسعى بشتى السبل إلى تحقيق أحلامه، في حين تقوم روبى بتجسيد دور مدرسة موسيقى في إحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها.

تدور أحداث الفيلم حول الطفل اليتيم نور، الذي يبلغ من العمر 13 سنة، ويحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة، يخاف الأولاد المرور بقربه ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز يعيش هناك، مختبئاً من العالم، و تنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز، ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.



