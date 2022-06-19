روجينا تحتفل بتخرج إبنتها “مريم” الممثلة الصاعدة.. نُسخة طبق الأصل من عمتها ماجدة زكي – صور!

كتب امير فتحي في الأحد 19 يونيو 2022 03:54 صباحاً - احتفلت النجمة روجينا بتخرج ابنتها الصغرى مريم، بنشر صورة عائلية من الحفل تجمعها وزوجها الفنان نقيب المهن التمثيلية د/ أشرف زكي وابنتيها مايا ومريم، مؤكدة فخرها بابنتها، وقالت إنها تنتظر هذا اليوم، منذ احتفالها بتخرج ابنتها الكبرى مايا.

روجينا نشرت ألبوم الصور من حفل التخرج عبر حسابها بموقع «إنستجرام» وعلقت عليه قائلة:الحمد والشكر لله النهارده من أسعد أيام حياتى يوم تخرج بنتى مريم فخورة بيكى وباحترامك وحبك لدراستك.

تابعت قائلة: من يوم تخرج مايا وأنا مستنية اليوم دا بشكرك عشان دايما سند وحضن حنين لينا كلنا، يارب دايما اشوفك انتى ومايا أسعد الناس، مبروك ياحبيبتي، ربنا يحققلك كل اللى بتتمنيه.

عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لاحظوا وجود شــبه كبير بين “مريم” وبين عمتها الفنانة الكبيرة ماجدة زكي.

كما نشر الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، نفس الصور عبر حسابه بموقع إنستجرام وعلق عليها برسالة خاصة قال فيها: لحظه خاصة جداً.. لحظة مستنيها من زمان، لحظة تخرج مريم، مبروك علينا ربنا كرمنا أعظم كرم.

روجينا: انتظروا ممثلة شاطرة في الطريق

وسبق أن أعلنت روجينا احتراف ابنتها الصغرى مريم عالم التمثيل، مؤكدة أن الصغيرة ستسافر إلى دبي لاستكمال دراستها والتدريب

وبعدها ستقدم عملها الفني الأول، مشيرة إلى أنها “موهوبة بالوراثة” لأن شقيقتها الكبرى مخرجة ووالدها نقيب الممثلين وعمتها ممثلة قديرة.

روجينا ظهرت مع زوجها نقيب الممثلين أشرف زكي وابنتهما الصغرى عبر برنامج mbc trending وقالت: “إن ابنتها ستصبح ممثلة شاطرة جداً، وذلك بعد دراستها في دبي

تابعت: خاصة أنها من عائلة فنية خالصة حيث إن عمتها الفنانة ماجدة زكى ووالدها الفنان أشرف زكى ووالدتها روجينا وشقيقتها الكبرى مخرجة.

وعن دخولها على السجادة الحمراء قالت مريم إنها شعرت بالرهبة وأنه أمر مختلف، وسألت والدتها هل تشعر بالقلق، لكن روجينا كان ردها أنها تكون سعيدة وهي تسير على السجادة الحمراء.

وظهرت ابنة روجينا معها خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي وكان بصحبتهما الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين.

وتفاعل الجمهور مع الصور التي تم نشرها وعلق أحدهم: انتوا اخوات مش ممكن تكون بنتك، شبه عمتها ماجدة زكي جداً، ربنا يحفظكم.

حضرت الفنانة روجينا وابنتها مايا على السجادة الحمراء للفيلم المغربي “على صوتك” ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى في دورته الخامسة، وظهرت بشكل جذاب، وعدلت ابنة روجينا ديل الفستان حتى تلتقط والدتها صورا فوتوغرافية لتغازلها روجينا قائلة: “شايفين القمر”.

وأطلّت روجينا بفستان باللون الرمادي الفاتح، بقصة الكب، والأوف شولدر، ونسقت معه كلاتش باللون الأبيض، وبه حزام على شكل فيونكة على خصرها، منتعلة حذاء بكعب عال باللون الفضي اللامع.

أما ابنتها ظهرت بفستان كات باللون الأسود اللامع، بفتحة حرف الv من عند الصــدر، ونسقت معه حذاء بكعب عال.

يُذكر أن الثنائي أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا يعدان أحد أهم الثنائيات الفنية على الساحة الفنية، ولهما علاقات طيبة بكل من يعمل بالوسط الفني تقريبًا، ودائمًا ما يشاركان الجمهور أدق تفاصيل حياتهما عبر السوشيال ميديا.

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