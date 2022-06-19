بعد غياب.. أحدث ظهور للفنان خالد عجاج بملامح مختلفة والجمهور: شكلك اتغير جدًا! – «صورة»

كتب امير فتحي في الأحد 19 يونيو 2022 02:55 صباحاً - يعد الفنان خالد عجاج واحدًا من أهم المطربين في حقبة التسعينات ومطلع الألفية الجديدة، ونجح في فرض اسمه وسط كبار النجوم، وتصدرت ألبوماته المبيعات وقت نزوله، ولا زال الجمهور يتذكر أغانيه حتى يومنا هذا

وتصدر خالد عجاج محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية بعد تداول فيديو له أثناء تناوله وجبة الغداء في أحد المطاعم وظهر على ملامحه علامات الشيب، وبدأت الجماهير تتفاعل مع الفيديو على نطاق واسع

خالد عجاج في أحدث ظهور

وتفاعلت الجماهير بشكل كبير مع تغير ملامحه فقال أحدهم: ياه على الزمن شكله اتغير أوي.. أنا معرفتوش.. بنحبك يا فنان وحشتنا أغانيك

خالد عجاج في برنامج سهرانين مع دياب وأمير كرارة

كذلك حلّ النجم خالد عجاج ضيف على “برنامج سهرانين“، وخلال اللقاء كشف الفنان خالد عجاج عن نصائح المخرج حسين كمال له فى بداياته الفنية.

وقال عجاج: “حسين كمال نصحنى 3 نصائح.. مينفعش مطرب يبقى اسمه عجاج وبشنب وتخين، اختار حاجتين تتخلص منهم، فى نفس اليوم رحت حلقت شنبى وأخدت وقت عشان أتعود على شكلى الجديد”.

وعن أول أغنياته “شكا” التي لاقت نجاحًا كبيرًا، أفصح أنه لم يكن راضيا عن الأغنية، قائلًا: “مكنتش فاهمها، وعملتها وأنا متضــ رر وتعبــ ان نفسيا لكن كسرت الدنيا”.

وتحدث المطرب خالد عجاج عن ذكرياته مع السهر في فترة الشباب، قائلا: “مقاييس وطرق السهر اختلفت كثيرا الآن وزمان كنا بنسهر أمام نهر النيل.. كان في حفلات كثيرة وكانت بتبدأ فى الليل وتنتهى مع فجر اليوم التالى، وكانت هذه الأيام جميلة لكل المطربين”.

وأضاف خالد عجاج: “زمان كان ممكن تلاقي حفلة بها 5 أو 6 فقرات لعدد من النجوم الكبار، والحفلات كانت تبدأ من الساعة 12 بليل وحتى الفجر”.

خالد عجاج ضيفًا على برنامج سهرانين

أكد الفنان خالد عجاج أن قربه من الله منعه من التفكير في الانتحار، خلال الحالة النفسية التي مر بها مؤخرًا، وأدت إلى انعزاله وابتعاده عن الغناء.

وكشف أن سر عودته للساحة الغنائية بألبومه الجديد الذي طرحه في العيد هو زوجه وأولاد؛ الذين يحبهم ويعيش من أجلهم، مشيدا بالدور الكبير الذي لعبه ابنه الأكبر في ظهور الألبوم ‘بنت الحتة’ للنور.

وقال خالد عجاج: ‘لقد تعرضت لضغوط نفسية واكتئاب شديد جعلني أنعزل عن العالم، وأبتعد عن الغناء، في ظل الظروف الصعبة التي عشتها في الوسط الفني’.

وأضاف: “فكرت أن أذهب إلى طبيب نفسي لكني قرب من الله، وأدائي للصلاة في وقتها، كان يجعلني أشعر براحة أكثر، ولم أفكر في الإنتـحار كما ردد البعض، خاصة أن لدي في الحياة ما أعيش من أجلهم”.

وشدد الفنان على أن دعم زوجته وأولاده له خلال الفترة الماضية هو ما أعاد له ثقته في نفسه، لافتا إلى أنهم شجعوه كثيرًا، ووقفوا بجانبه خلال الظروف الصـ عبة التي مر بها، والتي كانت ستدمره نهائيًا.

بعد غياب.. عودة خالد عجاج إلى الغناء

وأوضح عجاج أنه أصر على العودة للغناء من جديد، وبكل قوة حتى يثبت لعائلته أنه مازال قويا، وأنه لم يخذلهم أبدا، مشيرا إلى أن ابنه الأكبر ساعده في ألبومه الجديد ‘بنت الحتة’، وكان له دور كبير في ظهوره للنور.

وأشار إلى أن ألبومه الجديد من إنتاجه وتوزيع شركة عالم الفن، وأنه يتعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين؛ أبرزهم أيمن بهجت قمر ومصطفى مرسي ومحمد يحيى وحسام البيجرمي ومصطفى محفوظ، فيما يتولى توزيع الألبوم مدحت خميس وأحمد إبراهيم.

ولفت الفنان إلى أن الألبوم يضم مجموعة من الأغنيات الجميلة التي تخاطب كل الأجيال، ومنها ‘علشان مش عارف منين تجبني’، و’أنا جاي’، و’وحياة ربنا’، و’وحدي بسهر’، مشيرا إلى أنه مطرب كل الأجيال الصغير والكبير والشباب والأطفال.

وشدد عجاج على أنه أعجب بردة فعل عشاقه بعد عودته للغناء من جديد، حيث اكتشف أنه على الرغم من ابتعاده عن الساحة لمدة 4 سنوات، إلا أن الجمهور لم ينسه ومازال متعلقا به ويسأل عنه.

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