إليسا تفاجئ الجمهور بوزن زائد وبطن منتفخ خلال حفلها الأخير.. لن تصدق كيف أطلّت! – شاهدها الآن

كتب امير فتحي في الأحد 19 يونيو 2022 02:55 صباحاً - أحيت الفنانة اللبنانية إليسا حفلا غنائيًا كبيرًا في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، بمشاركة المطرب المغربي سعد لمجرد.

وفاجأت الفنانة إليسا جمهورها خلال حفلها في موسم جدة بوزن زائد، حيث ظهر بشكل واضح بروز منطقة البطن، خصوصا وأنها ارتدت اللون الأبيض الذي يكشف عيوب الجسم على عكس اللون الأسود.

فعلى ما يبدو لم يكن الفستان الأبيض الذي اختارته النجمة إليسا لحفلها الغنائي مناسبًا لشكل جسمها.

إليسا تظهر بوزن زائد في حفلها الغنائي الأخير

وقد أطلّت إليسا خلال الحفل بفستان من خامة الكريب باللون الأبيض من تصميم اللبناني إيلي صعب، من مجموعته الأخيرة Resort 2022، بفيونكة على الكتف وفتحة جانبية طويلة تصل لأعلى الفخذ. ويصل سعره إلى إلى 1645 دولار أي ما يعادل 31 ألف جنيه مصري.

فستان إليسا من تصميم إيلي صعب

وعلى الرغم أن طول الفستان يناسب قوام إليسا إلا أن خامته الضيقة كشفت عن انتفاخ بطن إليسا بشكل كبير وأظهرتها بوزن زائد.

وقد علّق مصمم الأزياء وناقد الموضة محمد كمال عن إطلالة الفنانة إليسا، قائلا: إطلالة أظهرت عيوب جسمها” لابسه ليه مجسم وأبيض كمان”.

وظهرت الفنانة اللبنانية إليسا في حفل بمشاركة الفنان المغربي سعد لمجرد الذي أقيم أمس ضمن فعاليات موسم جدة، حيث ظهرت إليسا وهي تقلد سعد لمجرد في أغنيته الشهيرة «الجمال عدى الكلام».

إليسا تؤجل ألبوم صيف 2022.. وتكتفي بأغنية لبنانية

من ناحية أخرى، كشفت إليسا عن تأجيل ألبومها الجديد، والذي كان من المقرر طرحه في صيف 2022، وذلك بعد نجاح أغنية «من أول دقيقة»، مشيرة إلى أنها تستعد لتقديم أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة باللهجة اللبنانية.

وقالت إليسا خلال حفلها الذي أقيم أمس في جدة بالسعودية: «بالمستقبل عندي ألبوم، لكن تم تأجيله، لأن بعد أغنية (من أول دقيقة) ونجاحها، وسيتم طرح أغنية لموسم الصيف وهي باللغة اللبنانية، والألبوم هيتم طرحه في الوقت المناسب».

وتصدرت اللبنانية إليسا المراتب الأولى من YouTube top 100 على مستوى العالم، مع دخول أغنيتها «من أول دقيقة» مع سعد لمجرد شهرها الثاني.

الأغنية التي تخطت 100 مليون على يوتيوب وTiktok في أقل من شهر هي الأغنية السابعة لإليسا التي تتخطى هذا الرقم، لتصبح إليسا النجمة العربية الأكثر مشاهدةً علمًا بأنها الأولى على قناة شركة روتانا المنتجة السابقة لأعمالها والأولى على قناتها الخاصة.

وتواصل إليسا حصد النجاح بحفلات مكتملة العدد في غالبية الدول العربية، وتحضر لإطلاق أغنية جديدة من ألبومها، وهو من إنتاج شركتها الخاصة التي ستطلقها قريبًا.

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