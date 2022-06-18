كتب امير فتحي في السبت 18 يونيو 2022 06:50 مساءً - أعربت الفنانة ” هنا الزاهد ” عن سعادتها بالمشاركة في بطولة فيلم (بحبك) إلى جانب الفنان ” تامر حسني ” في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على إنستجرام .
وظهرت هنا الزاهد في الفيديو إلى جانب تامر حسني أثناء متابعتهما لعمل المونتاج على الفيلم .
وأشادت هنا في تعليقها على الفيديو بقصة فيلم بحبك وبإخراج تامر حسني له وذلك في أولى تجاربه الإخراجية السينمائية واصفة إياه ب ” العالمي ” .
فكتبت قائلة : ” يا جماعة أنا دلوقتي في المونتاج بتفرج على فيلم بحبك، وبجد مش عشان أنا فيه بقول كدا ” .
وتابعت هنا الزاهد : ” تامر ألف قصة عبقرية وأخرجها كأنه مخرج عالمي وطلع مننا كلنا أداء مش عادي .. بجد شكراً يا تامر ” .
ومن جانبه رد تامر حسني على ذلك في تعليق له : “ايه بس الحلاوة والذوق دا كله يا هنا .. اولاً شكراً عشان انتي قلبك جميل ونضيف وعندك تقدير لكل الناس ودي تربية جميلهةمن الأساس بعيد عن الفن ” .
وأضاف : ” ثانياً .. انتي عاملة دور عمرك وأنا فرحان إني خرجت منك الممثلة اللي الناس هتشوفها دي، كلنا فرحانين بيكي ” .
واختتم تامر حسني : ” وأنا بقول شهادة لتاريخك من دلوقتي، هنا الزاهد في فيلم بحبك لو استمرت كدا هتبقى من أخطر ممثلات تاريخ السينما العربية .. ربنا يحفظك ويوفقك في كل أعمالك ” .
يذكر أن فيلم بحبك من المقرر عرضه في دور العرض السينمائية في 7 يوليو القادم .. ويشارك في بطولته إلى جانب تامر حسني كلا من : هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي المرغني ومدحت إسماعيل .
كانت هذه تفاصيل خبر هنا الزاهد تكشف عن رأيها في تامر حسني ك ” مخرج “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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