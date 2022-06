شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تغنى مع ابنتها إيمى فى حفل Blue Diamond Gala.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت أيقونة الموسيقى جينيفر لوبيز، وابنتها إيمى مونييز، أداءً ثنائيًا مثيرًا فى حفل Blue Diamond Gala التابع لمؤسسة لوس أنجلوس دودجرز، وتصدرت مغنية The On The Floor ، البالغة من العمر 52 عامًا، حفل The Party for LA show، الذى جمع 36 مليون دولار، لتحسين التعليم والرعاية الصحية والتشرد والعدالة الاجتماعية لجميع سكان لوس أنجلوس.



ايمى ابنة جينيفر لوبيز

وحسب ما نشره موقع geo.tv صعدت "جيه لو" وابنتها إيمى البالغة من العمر 14 عامًا، من زوجها السابق المغنى العالمى مارك أنتونى، على المسرح وأدت مزيجًا من الأغانى، بما فى ذلك دويتو مؤثر، كما غنت إيمى وجينيفر، أغنية "Born in the USA" للمغنى الأمريكى بروس سبرينجستين، والتى كانت مصحوبة بفيديو لأداء إيمى فى مباراة Super Bowl فى عام 2020، ثم قاما أيضًا بأداء أغنية "Let's Get Loud".

وعلى جانب آخر، كانت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، كشفت عن أن والدتها كانت تضربها وتعنفها عندما كانت صغيرة قبل أن تغادر المنزل فى سن 18 عامًا، لمتابعة مهنة التمثيل، وتحدثت نجمThe Second Act ، البالغة من العمر 52 عامًا، بصراحة عن علاقتها المعقدة مع والدتها جوادالوبى رودريجيز، 76 عامًا، وكشفت أنها دخلت فى نوبات جسدية مع نفسها، وأختيها ليزلى وليندا، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقالت جينيفر، فى فيلمها الوثائقى Halftime، "لقد فعلت ما كان عليها فعله للبقاء على قيد الحياة، وجعلها قوية، لكنه جعلها صعبة أيضًا لقد ضربتنى بقوة"، وأضافت: "كنت محاطة بكثير من النساء القويات، أمى امرأة معقدة للغاية وتحمل الكثير من الأمتعة، لقد أرادت أن نكون مستقلين ولا نضطر أبدًا إلى الاعتماد على رجل".



جينيفر لوبيز تغنى مع ابنتها إيمى

فى سياق آخر، وبينما ظهر ربط بين النجمتين شاكيرا، وجنيفر لوبيز، فى الأخبار المتداولة خلال الأيام الأخيرة، خاصة بعد تصريحات جينيفر حول أدائها فى Super Bowl، وهو الذى جمع بينهما فى العام 2020، وكشفت الفنانة البورتوريكية الأمريكية أن الأداء فى عرض سوبر بول مع زميلتها الكولومبية، كان "أسوأ فكرة فى العالم".