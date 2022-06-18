تطورات الحالة الصحية للفنانة ” ليلى طاهر “

كتب امير فتحي في السبت 18 يونيو 2022 05:51 مساءً - كشفت الفنانة ” ليلى طاهر ” في تصريحات صحفية لها عن تطورات حالتها الصحية إثر تعرضها لكسر في القدم منذ فترة .

فأشارت ليلى طاهر إلى أنها بدأت تتحسن في الوقت الحالي وتخضع لجلسات العلاج الطبيعي في المنزل بعد أن غادرت المستشفى منذ عدة أيام .

وكانت الفنانة ليلى طاهر قد أصيبت منذ أشهر قليلة بكسر في القدم نتيجة سقوطها داخل منزلها نتيجة فقدانها للإتزان .

وتم نقلها إلى المستشفى ووضع قدمها في الجبس ثم أجرت عملية جراحية وتم تركيب مفصل في قدمها .