دينا الشربيني تخطف الأنظار ب ” إطلالة جريئة ” في أحدث ظهور لها

كتب امير فتحي في السبت 18 يونيو 2022 05:51 مساءً - نشرت الفنانة ” دينا الشربيني ” مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع إنستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها .

وظهرت دينا الشربيني في الصور بإطلالة جريئة اعتمدت بها على توب قصير باللون الفضي وفوقه كارديجان مفتوح مع ارتداء مجموعة من الاكسسوارت الكبيرة .

ولاقت الصور تفاعلا واسعا من جانب المتابعين وزملائها بالوسط الفني الذين أشادوا في تعليقاتهم إلى جمال الفنانة دينا الشربيني وجمال إطلالتها .