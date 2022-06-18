شكرا لقرائتكم خبر عن بأغنية "أنا ليه وإزاى أمنك".. لمن توجه شيرين عبد الوهاب رسائلها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الأزمات التى لحقت بالنجمة شيرين عبد الوهاب، مؤخرًا لم تنته بعد، حيث تخرج شيرين من مشكلة لتدخل مشكلة أخرى، بداية مع أزماتها المتتالية والمتلاحقة مع حسام حبيب، ثم الشائعات التي تلاحقها بشأن حملها وعلاقتها بعائلة حسام، ومؤخرًا تصريح أغضب الشاعر الغنائى بهاء الدين محمد.

شيرين كانت قد ابتعدت عن السوشيال ميديا منذ فترة طويلة، ولكنها عادت مرة أخرى للتفاعل مع جمهورها، وقد اختارت شيرين هذه المرة أن توجه رسائل معينة من خلال أغنية للنجم حسين الجسمى، حيث نشرت شيرين عبر استورى إنستجرام مقطع صغير من أغنية "أيام من حياتى"، واختارت شيرين المقطع الذى يقول: "أنا ليه وإزاي أمنك.. على نفسي كل ده.. ومخدتش بالي إنك.. حد بوشين كده".

وقد يفهم من الأغنية أن شيرين تعانى من ضغوطات خاصة بشائعات تتعلق بعودتها للنجم حسام حبيب، ولكنها تصر دائما على تأكيد فكرة الانفصال، وهو ما قطعت به خلال أسئلة الجمهور، حيث سأل أحدهم: "إذا ما طلب حسام حبيب منك الرجوع مره أخرى، هل تقبلى أم ترفضى، وردت على السؤال: "أرفض طبعا".

مؤخرًا ظهرت شيرين مع الشاعر أيمن بهجت قمروالموزع طارق مدكور، حيث يحضر الثلاثي عدة أغاني جديدة من المقرر طرحها قريباً، ونشرقمر صورة جمعته مع شيرين ومدكور عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، وأكد على تعاون في أغانى جديدة.

شيرين ظهرت بقصة شعر "بوى جيرل" الشهيرة، التي تحبها وتحب الظهور بها، حيث ظهرت بتلك القصة منذ 20 عاماً وتحديد في 2003 عندما قدمت أغنية "جرح تانى" والتي كانت سبب في شهرتها مع المنتج نصر محروس، ومن وقتها وانطلقت شيرين بتلك القصة، وقلدتها العديد من المطربات والممثلات.