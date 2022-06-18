شكرا لقرائتكم خبر عن "مو.. رمز عالمى".. مخرج فيلم "فيفا" عن محمد صلاح: شرف عظيم ومن أمتع التجارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد قدري، مخرج الفيلم الوثائقي "مو.. رمز عالمي"، الذي رصد رحلة الملك المصري محمد صلاح الأسطورية مع الساحرة المستديرة، وأهم مراحل الفرعون وأهدافه مع الأندية والمنتخبات، عن سعادته لعمله فى إخراج هذا الفيلم، مؤكدًا أنه شرف عظيم له وأنه من أمتع التجارب التى قام بها، كما نشر

وقال قدري، فى تدوينه عبر حسابه على إنستجرام: "شرف عظيم ليا إن أكون مخرج لأول فيلم وثائقي للأسطورة المصرية محمد صلاح، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أحب أشكر كل واحد في فريق العمل اللي دعمني في واحد من أمتع التجارب ليا واللي أخد تقريبا سنة كاملة عشان الفيلم يظهر بالشكل المحترف ده، الحمد لله دائما وأبدا".

واحتفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برحلة إنجازات النجم المصري محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي، خلال مسيرته الكروية من نجريج قريته الصغيرة بمركز بسيون فى محافظة الغربية وصولا إلى العالمية، وذلك بعد إطلاق فيلم وثائقى بمناسبة عيد ميلاد الفرعون الذى أتم عامه الـ30 الأربعاء الماضي.

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وجاء الفيلم تحت عنوان "مو.. رمز عالمي"، ورصد رحلة محمد صلاح الأسطورية مع الساحرة المستديرة، وأهم مراحل الفرعون وأهدافه مع الأندية والمنتخبات، بالإضافة إلى لقطات من قرية نجريج ومقابلات مع عدد من جماهير ليفربول وبعض النجوم للحديث عنه، ومنهم مغني الراب مروان بابلو، والكاتب مارك مانسون، ولاعبة التايكوندو المصرية هدايا الملاك وغيرهم.



أثناء تصوير الفيلم



















