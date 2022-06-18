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"مو.. رمز عالمى".. مخرج فيلم "فيفا" عن محمد صلاح: شرف عظيم ومن أمتع التجارب

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القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد قدري، مخرج الفيلم الوثائقي "مو.. رمز عالمي"، الذي رصد رحلة الملك المصري محمد صلاح الأسطورية مع الساحرة المستديرة، وأهم مراحل الفرعون وأهدافه مع الأندية والمنتخبات، عن سعادته لعمله فى إخراج هذا الفيلم، مؤكدًا أنه شرف عظيم له وأنه من أمتع التجارب التى قام بها، كما نشر 

وقال قدري، فى تدوينه عبر حسابه على إنستجرام: "شرف عظيم ليا إن أكون مخرج لأول فيلم وثائقي للأسطورة المصرية محمد صلاح، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أحب أشكر كل واحد في فريق العمل اللي دعمني في واحد من أمتع التجارب ليا واللي أخد تقريبا سنة كاملة عشان الفيلم يظهر بالشكل المحترف ده، الحمد لله دائما وأبدا".

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واحتفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برحلة إنجازات النجم المصري محمد صلاح، المحترف فى صفوف الإنجليزي، خلال مسيرته الكروية من نجريج قريته الصغيرة بمركز بسيون فى محافظة الغربية وصولا إلى العالمية، وذلك بعد إطلاق فيلم وثائقى بمناسبة عيد ميلاد الفرعون الذى أتم عامه الـ30 الأربعاء الماضي.

 

 

 

 

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https://www.instagram.com/p/Ce8YWWiL6bX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/Ce8YWWiL6bX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وجاء الفيلم تحت عنوان "مو.. رمز عالمي"، ورصد رحلة محمد صلاح الأسطورية مع الساحرة المستديرة، وأهم مراحل الفرعون وأهدافه مع الأندية والمنتخبات، بالإضافة إلى لقطات من قرية نجريج ومقابلات مع عدد من جماهير ليفربول وبعض النجوم للحديث عنه، ومنهم مغني الراب مروان بابلو، والكاتب مارك مانسون، ولاعبة التايكوندو المصرية هدايا الملاك وغيرهم.

أثناء تصوير الفيلم
أثناء تصوير الفيلم

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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