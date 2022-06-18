كتب امير فتحي في السبت 18 يونيو 2022 03:54 مساءً - أعربت الفنانة ” شمس الكويتية ” عن استيائها من ملاحقة أحد المتابعين لها عبر حسابها على موقع التغريدات تويتر من أجل الزواج بها وادعائه ل ” الربوبية ” .
فكتبت شمس الكويتية في تغريدة لها : ” يا ناس، يا عالم، يا هاكرز، يا شرطة، يا مستشفيات أمراض عقلية، حد يشيل عني هالصبي ” .
وتابعت : ” بكل مكان يطلعلي يقول إن هو الله وأن هو خلقني ومتزوجني وجالس يراقب كل حياتي .. شكله من لهجته هو من المملكة ” .
وأضافت : ” فأرجو من جميع اللي يقدرون يساعدوني من المملكة يشوفون حل فيه لأني مليت .. من سنين وأنا اسويله بلوك مليون مرة ” .
وأرفقت الفنانة شمس الكويتية في ختام تغريدتها رابط حساب هذا الشخص على تويتر إلا أنه بالضغط عليه يبدو غير فاعل في إشارة إلى أنه قد أوقف الحساب .
كانت هذه تفاصيل خبر شاب يدّعي أنه ” الله ” للزواج من هذه الفنانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.