شاب يدّعي أنه ” الله ” للزواج من هذه الفنانة

كتب امير فتحي في السبت 18 يونيو 2022 03:54 مساءً - أعربت الفنانة ” شمس الكويتية ” عن استيائها من ملاحقة أحد المتابعين لها عبر حسابها على موقع التغريدات تويتر من أجل الزواج بها وادعائه ل ” الربوبية ” .

فكتبت شمس الكويتية في تغريدة لها : ” يا ناس، يا عالم، يا هاكرز، يا شرطة، يا مستشفيات أمراض عقلية، حد يشيل عني هالصبي ” .

وتابعت : ” بكل مكان يطلعلي يقول إن هو الله وأن هو خلقني ومتزوجني وجالس يراقب كل حياتي .. شكله من لهجته هو من المملكة ” .

وأضافت : ” فأرجو من جميع اللي يقدرون يساعدوني من المملكة يشوفون حل فيه لأني مليت .. من سنين وأنا اسويله بلوك مليون مرة ” .

وأرفقت الفنانة شمس الكويتية في ختام تغريدتها رابط حساب هذا الشخص على تويتر إلا أنه بالضغط عليه يبدو غير فاعل في إشارة إلى أنه قد أوقف الحساب .