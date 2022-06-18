بصورة وهو يحتضن فتاة .. طليق بلقيس فتحي يعلن ارتباطه .. ما علاقة ليليا الأطرش ؟

كتب امير فتحي في السبت 18 يونيو 2022 03:54 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطليق الفنانة اليمنية ” بلقيس فتحي ” رجل الأعمال الإماراتي ” سلطان عبد اللطيف ” أعلن من خلالها عن ارتباطه ودخوله بعلاقة حب .

حيث ظهر سلطان عبد اللطيف في الصورة وهو يحتضن فتاة دون الكشف عن وجهها .. وكتب في تعليقه عليها : ” الحب ونور عيوني وصل ” .

وخمن بعض المتابعون في تعليقاتهم أن الفتاة الموجودة بالصورة هي نجمة مسلسل باب الحارة الممثلة السورية ” ليليا الأطرش ” .

وذلك لظهور ليليا الأطرش مع سلطان عبد اللطيف من قبل في أكثر من مناسبة من بينها في سحور بشهر رمضان الماضي .