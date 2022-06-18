كتب امير فتحي في السبت 18 يونيو 2022 03:54 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطليق الفنانة اليمنية ” بلقيس فتحي ” رجل الأعمال الإماراتي ” سلطان عبد اللطيف ” أعلن من خلالها عن ارتباطه ودخوله بعلاقة حب .
حيث ظهر سلطان عبد اللطيف في الصورة وهو يحتضن فتاة دون الكشف عن وجهها .. وكتب في تعليقه عليها : ” الحب ونور عيوني وصل ” .
وخمن بعض المتابعون في تعليقاتهم أن الفتاة الموجودة بالصورة هي نجمة مسلسل باب الحارة الممثلة السورية ” ليليا الأطرش ” .
وذلك لظهور ليليا الأطرش مع سلطان عبد اللطيف من قبل في أكثر من مناسبة من بينها في سحور بشهر رمضان الماضي .
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة وهو يحتضن فتاة .. طليق بلقيس فتحي يعلن ارتباطه .. ما علاقة ليليا الأطرش ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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