شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى يسترجع ذكريات "عبود على الحدود".. اعرف ماذا قال عن علاء ولى الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجع الفنان محمود عبد المغني ذكريات واحد من أبرز أفلامه في انطلاقته الفنية، وهو فيلم "عبود على الحدود" أثناء حلوله ضيفًا مع الإعلامية فاطمة مصطفى عبر إذاعة الراديو 90.90 من خلال برنامج الراديو بيضحك، وأكد أنه كان لا يزال وقتها طالبًا في المعهد وكانت بمثابة فرصة عظيمة للغاية للتعامل في صغره مع مخرج بحجم شريف عرفة.

وأضاف محمود عبد المغنى: "الفيلم حقق نجاحًا كبيرًا جدًا، وكانت كواليسه مميزة للغاية، ما كناشب نبطل ضحك طوال الكواليس، والفنان الراحل علاء ولى الدين كان فنان عظيم وإنسان خير بشكل كبير جدًا".

مسلسل "العائدون" عرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وشارك فيه إلى جانب محمود عبد المغنى كلاً من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".