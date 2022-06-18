شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يطرح أحدث أغانيه "الفرح مالينا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم حمادة هلال أحدث أغانيه التي تحمل اسم "الفرح مالينا" التى صورها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات أحمد شكري وألحان مصطفى شكري وحمادة هلال وتوزيع أحمد عادل وميكس وماسترمحمد جودة، وتحمل الأغنية جو من البهجة والسعادة.

واحتفل مؤخرًا النجم حمادة هلال عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام، بتصدر أغنيته الجديدة الذى طرحها والتي تحمل اسم "يا روح الروح"، تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب لليوم التاسع على التوالي.

ونشر حمادة هلال مقطع فيديو عبر إنستجرام، وهو يغني "يا روح الروح"، وعلق عليه قائلاً: الحمد لله لليوم التاسع أغنية روح الروح تريند يوتيوب ميوزك رقم واحد.

أغنية يا روح الروح من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان حمادة هلال، وتوزيع موسيقي إسلام ساسو، والكليب من إخراج كريم مسلم

وتقول كلمات الأغنية:

ياللى بتتقل عليا .. ماتلخص يلا وتعال

ليه كل ما اقولك بحبك .. بترد الحب باشتغالة

قلبى من يوم ما حبك .. مش عارف أوصف له حالة

بيتك ده حضن .. ولو مشيت هييجى له قرار إزالة

لا وألف لا أنا مش هقبل إلا بيك .. لاتبعد دقيقة أنا غصب عنك ليا فيك

بص هقولها بصراحة .. ومش هجيبها بشكل شيك

احسبها زى ما تحسبها .. بالعافية انا هبقى ليك

اسمع يا روح الروح .. مش هسيبك منى تروح

يذكر أن الفنان حمادة هلال قدم آخر أعماله الفنية مسلسل "المداح 2" أسطورة الوادى، وشارك في المسلسل الفنان كمال أبورية، أحمد عبد العزيز، سهر الصايغ، هبة مجدى، وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد سمير فرج.