شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا عبد العزيز تكشف عن وصية والدتها قبل وفاتها.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة دنيا عبد العزيز تفاصيل آخر لقاء جمعها بوالدتها ووصيتها لها قبل رحيلها، بجانب الحديث عن قصة حبها وزواجها، حيث أكدت دنيا في تصريحات تلفزيونية: مش قادرة أستوعب وفاة والدتي وبقول إنها مشيت ولم تتوف، وماتت وهي ماسكة إيدي أنا ومصطفى زوجي، وبصتله وهي بتدمع وكانت بتوصيه عليّ.

وتابعت دنيا: والدتي كانت مرتبطة بـ زوجي مصطفى جدًا وبتحبه وكان بيزورها دايمًا قبل وفاتها، وده قربنا من بعض، وأمنية حياتي اتحققت وهي أني أرتبط برجل والدتي بتحبه، علشان تكون مطمنة علي، وخليت صورها حواليا يوم فرحي عشان أحس إنها معايا.

وتطرقت دنيا عبد العزيز، للحديث عن سبب تأخر زواجها، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بالخوف بسبب العلاقات الفاشلة التي تراها حولها، وبسبب خوفها من التعرض للوجع أو الخيانة خصوصًا بعد وفاة والدتها ولن تستطع تحمل أوجاع أخرى.