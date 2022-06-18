كتب امير فتحي في السبت 18 يونيو 2022 02:43 مساءً - اعتذرت الفنانة ” ياسمين صبري ” عن المشاركة في مسلسل ” الشادر ” الذي كانت قد أعلنت عن تعاقدها على بطولته في الفترة الاخيرة بعد غيابها لعامين عن الدراما .
فيما يبحث المخرج ” سامح عبد العزيز ” مخرج المسلسل عن الفنانة البديلة لياسمين صبري والتعاقد معها خلال الأيام المقبلة استعدادا لبدء التصوير .
وفي سياق آخر تقف ياسمين صبري على تحضيرات فيلم ” شغل عصابات ” الذي تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى السينما .
يذكر أن مسلسل الشادر مكون من 15 حلقة ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية .. وتدور أحداثه في إطار دراما شعبية داخل شادر سمك .
ويشارك في بطولته كلا من الفنانين : أشرف عبد الباقى، وفاء عامر، طارق صبرى، محمود حافظ وغيرهم .
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين صبري تعتذر عن بطولة مسلسل ” الشادر “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.