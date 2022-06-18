ياسمين صبري تعتذر عن بطولة مسلسل ” الشادر “

كتب امير فتحي في السبت 18 يونيو 2022 02:43 مساءً - اعتذرت الفنانة ” ياسمين صبري ” عن المشاركة في مسلسل ” الشادر ” الذي كانت قد أعلنت عن تعاقدها على بطولته في الفترة الاخيرة بعد غيابها لعامين عن الدراما .

فيما يبحث المخرج ” سامح عبد العزيز ” مخرج المسلسل عن الفنانة البديلة لياسمين صبري والتعاقد معها خلال الأيام المقبلة استعدادا لبدء التصوير .

وفي سياق آخر تقف ياسمين صبري على تحضيرات فيلم ” شغل عصابات ” الذي تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى السينما .

يذكر أن مسلسل الشادر مكون من 15 حلقة ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية .. وتدور أحداثه في إطار دراما شعبية داخل شادر سمك .

ويشارك في بطولته كلا من الفنانين : أشرف عبد الباقى، وفاء عامر، طارق صبرى، محمود حافظ وغيرهم .