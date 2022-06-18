محمد رمضان يستعرض ويعد دولاراته داخل الطائرة .. والجمهور : ” محدث نعمة “

كتب امير فتحي في السبت 18 يونيو 2022 02:43 مساءً - شارك الفنان ” محمد رمضان ” متابعيه عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام بمقطع فيديو استفز عدد كبير منهم وأثار حالة من الجدل .

حيث ظهر محمد رمضان في الفيديو من داخل طائرة وهو يستعرض (رزم) من الأوراق المالية من فئة الدولار الأمريكي الموجودة على الكرسي المجاور له .

ثم وجه محمد رمضان الكاميرا على شقيقه ” محمود رمضان ” الذي كان برفقته وظهر وهو يقوم بعد الدولارات .. وكتب الفنان المصري في تعليقه على الفيديو : ” هواية أخويا المفضلة ” .

ووجه عدد من المتابعين انتقادات إلى محمد رمضان بسبب هذا الفيديو متهمين إياه بعدم مراعاة ظروف الآخرين .

فجاءت بعض التعليقات مثل : ” نفسى تراعى احساس إن فى ناس كتير مش لاقية ونفسها ف حاجات كتير مش عارفة تحققها ” و ” محدث نعمة فعلا ” و ” اللي بيجي سهل بيروح سهل ” .