كتب امير فتحي في السبت 18 يونيو 2022 02:43 مساءً - شارك الفنان ” محمد رمضان ” متابعيه عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام بمقطع فيديو استفز عدد كبير منهم وأثار حالة من الجدل .
حيث ظهر محمد رمضان في الفيديو من داخل طائرة وهو يستعرض (رزم) من الأوراق المالية من فئة الدولار الأمريكي الموجودة على الكرسي المجاور له .
ثم وجه محمد رمضان الكاميرا على شقيقه ” محمود رمضان ” الذي كان برفقته وظهر وهو يقوم بعد الدولارات .. وكتب الفنان المصري في تعليقه على الفيديو : ” هواية أخويا المفضلة ” .
ووجه عدد من المتابعين انتقادات إلى محمد رمضان بسبب هذا الفيديو متهمين إياه بعدم مراعاة ظروف الآخرين .
فجاءت بعض التعليقات مثل : ” نفسى تراعى احساس إن فى ناس كتير مش لاقية ونفسها ف حاجات كتير مش عارفة تحققها ” و ” محدث نعمة فعلا ” و ” اللي بيجي سهل بيروح سهل ” .
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يستعرض ويعد دولاراته داخل الطائرة .. والجمهور : ” محدث نعمة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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