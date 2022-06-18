آنا دي أرماس تعيد مارلين مونرو إلى الأضواء في Blonde

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: “أرجوك تعال. لا تتخلى عني”، هكذا قالت الممثلة الكوبية آنا دي أرماس، وهي تبكي أمام مرآة بغرفة تبديل الملابس في بداية المقطع الدعائي لفيلم “Blonde”، الذي بدأ يوم الخميس، لتظهر بعدها في عدد من المشاهد التي تحاكي أشهر اللحظات في حياة ومسيرة مارلين مونرو الفنية، مثل: الفستان الطائر، وعلى خشبة المسرح، وأمام الكاميرات، لتبدو في تلك اللقطات كأنها نسخةٌ جديدة من أسطورة هوليوود الراحلة.

ومن المعروف أن الممثلة البالغة من العمر 34 عامًا، تلعب دور أسطورة هوليوود الراحلة في الفيلم الذي سيُعرض على “نتفليكس”، خلال الأشهر المقبلة، والمقتبس من رواية صدرت عام 2000، للكاتب جويس كارول أوتس.

والفيلم الخيالي يعيد تصوير حياة مارلين مونرو بجرأة، ويستكشف الانقسام بين حياتها العامة والخاصة.

وكانت آنا دي أرماس قد تحدثت عن تحضيرها للدور، قائلةً: “ذاكرت مئات الصور الفوتوغرافية والمقاطع والتسجيلات والأفلام، وكنا نحاول دراسة التفاصيل في كل صورة ونتساءل عما كان يدور في كل صورة”، مضيفةً أنها عملت على هذا الفيلم لساعات كل يوم لمدة عام تقريبًا، حيث قرأت رواية جويس، لأننا أردنا أن نحكي الجانب الإنساني من قصتها.

وتابعت بالقول: “الشهرة هي التي جعلت مارلين الشخصية الأكثر ظهورًا في العالم، لكنها أيضًا جعلتها أكثر شخص غير مرئي”.

أما مخرج العمل النيوزلندي أندرو دويمينيك، الذي رشح للسعفة الذهبية عام 2012، في مهرجان كان السينمائي، فقد وصف الفيلم بأنه نسخة خيالية من حياة الأيقونة مارلين مونرو، مشيرًا إلى أن كل لقطة في الفيلم مأخوذة من أشهر صور للممثلة.

كما تحدث عن آنا وأدائها للدور، حيث قال إنه كان محظوظًا حقًا بوجود آنا، لأنها كانت تستطيع فعل أي شيء، وكانت جيدة جدًا، وأنها فهمت حقًا كيف تؤدي الدور، ما جعل المشاهد تنبض بالحياة دائمًا لأن آنا كانت هناك.

يُذكر أن العمل على الفيلم بدأ منذ عام 2010، وطرح العديد من الأسماء للقيام ببطولته، من بينها: جيسيكا تشاستين، ونعومي واتس، إلا أنه تم الاستقرار على آنا دي أرماس في نهاية الأمر.

وكان من المفترض أن يُعرض العام الماضي، وتوقع النقاد وصوله إلى قوائم ترشيحات الأوسكار المقبلة، إلا أن “نتفليكس” قررت تأجيل عرض الفيلم إلى عام 2022.