ابن سلاف فواخرجي يكشف كواليس انفصالها عن والده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف حمزة وائل رمضان، ابن الفنانة سلاف فواخرجي تفاصيل انفصال والديه، مؤكداً أن كلاهما كان صاحب القرار.

وقال حمزة في تصريحات تلفزيونية أنه حاول تقديم النصائح وإصلاح الأمر قدر المستطاع، إلا أن القرار الأخير يعود لهما، مؤكداً أن علاقتهما ببعض كأصدقاء وزملاء عمل لم تختلف، بالإضافة إلى حفاظهما على روح العائلة.

وفي تصريحاته لبرنامج “شو في ما في”، علق حمزة على أزمة والدته مع كريس بشار، وأكد على أن والدته لا تسعى نحو الخلافات وتأجيج الحروب مع زملائها الفنانين لأنها إنسانة محبة من الداخل، حسب تعبيره.

وعبر حمزة عن استيائه من الهجوم على والدته قائلاً إنه لا يستطيع أن يرى والدته حزينة جداً ومتعبة بما سببته الأخيرة لها موضحاً: “أنا ما فيني شوفها مقهورة ع طول وعم تبكي”.

وأكد على فخره واعتزازه بمشوارهما الفني الثري، وكشف حمزة عن دوره في فيلم “كازي روز”، قائلاً إنه يقدم دور موظف بالأمم المتحدة، تكشف له المواقف طبيعة شخصيات عائلته والمحيطين به بعد عودته من السفر.

وأخيراً، عبر حمزة عن سعادته بالوقوف أمام عدسة والده كمخرج للمرة الأولى، موضحاً رغبته في دراسة الطب إلى جانب هوايته الكبيرة في التمثيل.

يذكر أن سلاف فواخرجي كانت قد أعلنت انفصالها عن زوجها وائل رمضان في أبريل الماضي، برسالة خطفت بها قلوب المتابعين، فكتبت “لم أكن جديرة بك كما يكفي.. أقسم أنني قد حاولت.. وأقسم أنك كنتَ أهلاً لما هو أبعد من الحب وكنتُ طفلة تحبو أمام جبل مهما حاولتْ لن تصل إلى قمتك.. البداياتُ أخلاق.. والنهاياتُ أخلاق، وليس لكَ في قلبي وعقلي وحياتي ووجداني نهاية… وإن ابتعدنا… لا يمكن أن ننفصل… ولو انفصلنا، وائل… صديقي… أبو الحمزة وعلي… شكرا لك إلى يوم الدين… وأحبك إلى أبد الآبدين”.