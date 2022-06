تميّز من نوع آخر.. محمد صلاح من أكثر الشخصيات إنفاقاً على الأعمال الخيرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: جاء اسم النجم المصري، محمد صلاح، ضمن قائمة أصدرتها صحيفة التايمز الإنجليزية، قبل عدة أيام، ضمت العديد من الشخصيات المؤثرة والرياضيين الأكثر إنفاقاً للأموال في الأعمال الخيرية.

ووجد اسم نجم نادي ليفربول الإنجليزي في المركز الثامن، ضمن القائمة التي تعرف باسم “Sunday) “Times Giving List).

وتقوم الصحيفة الإنجليزية الشهيرة باختيار هذه القائمة، نظراً لحجم الثروة التي يقوم أصحابها بإنفاقها في الأعمال الخيرية/ مقارنة بحجم ثروتهم الكلي، ويتم ترتيب المراكز وفقاً لصاحب أعلى نسبة من الإنفاق في العطاء.

وبلغ حجم ما أنفقه “مو” على الأعمال الخيرية حوالي 6% من ثروته، التي تقدر بـ41 مليون جنيه إسترليني.

وحسب “التايمز”، فإن أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا العام تبرع بمبلغ 2.4 مليون جنيه إسترليني للمعهد القومي للأورام في مصر عام 2019، بعد تعرضه لأضرار بالغة جراء تفجير سيارة مفخخة بجواره في ذلك الوقت. وأهم ما ميز اختيار صلاح بهذه القائمة أنه لاعب كرة القدم الوحيد الذي ظهر بها وثاني رياضي فيها بعد البريطاني لويس هاميلتون نجم سباق السيارات العالمي، الذي جاء في الترتيب الخامس.

وتصدر رجل الأعمال المعروف كريس هوهن قائمة الأكثر إنفاقاً على الأعمال الخيرية، بعدما قدر ما قام بإنفاقه بـ347 مليون جنيه إسترليني، وبنسبة بلغت حوالي 13.4% من ثروته التي تبلغ 2.6 مليار جنيه إسترليني.

وفي سياق متصل، تزامن اختيار صلاح ضمن أهم عشر شخصيات إنفاقاً للمال على الخير مع احتفالات النجم بعيد ميلاده الثلاثين، ونشر صلاح صورة لكعكة ميلاده، التي اختارها على شكل كرة قدم، موجهاً الشكر لكل من هنأه بهذه المناسبة

Mohamed Salah on Instagram: “Thank you for your birthday wishes”.

ومن جانب اخر كشف نجم نادي ريال مدريد الإسباني اللاعب البرازيلي رودريجو جوس محادثة جرت بين زميله الكرواتي لوكا مودريتش وبين صلاح عقب خسارة الأخير نهائي دوري ابطال أوروبا امام الفريق الملكي.

وقال ردوريجو ان مودريتش حاول تشجيع صلاح وقال له : “حاول مرة أخرى”، علماً بأن صلاح كان قريباً جداً من تسجيل هدف او اكثر لفريقه في النهائي الشهير لكن تألق الحارس تيبو كورتوا حال دون ذلك ومنعه من الفوز باللقب الغالي.