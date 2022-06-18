سلافة معمار بنجاح جديد.. مسلسل “بيروت 303” يتصدر قوائم الأكثر مشاهدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: منذ اللحظة الأولى لعرضه، استطاع مسلسل “بيروت 303” بطولة النجمين السوريين سلافة معمار وعابد فهد أن يحظى بإعجاب الجمهور ويتصدر قائمة الأكثر المشاهدة في عدد من بلدان العالم عبر منصة شاهد.

وفي هذا الصدد، لم تخفِ نجمة العمل الفنانة السورية سلافة معمار سعادتها بصدارة المسلسل لقائمة الأكثر مشاهدة عبر المنصة في تركيا، حيث قامت النجمة بمشاركة صورةٍ لبوستر العمل، يظهر فيها أنه الرقم واحد في تركيا، وأرفقتها بعبارة: “توب 1 في تركيا”.

ليس ذلك فقط، بل حاز المرتبة الأولى في لبنان والسويد والولايات المتحدة وسويسرا وقبرص أيضاً، من حيث نسبة المتابعة، حسب تصنيف منصة “شاهد”، بينما حقق مراتب ضمن العشرة الأوائل في بلاد أخرى.

ويبدو أن قصة المسلسل واعتماده أسلوب التشويق والإثارة والغموض الممزوجة بقصص الحب جعلته يتصدر تلك القوائم، إذ تدور أحداث العمل حول طائرة تسقط بالقرب من لبنان أثناء عودتها من إسطنبول، وتبدأ الأزمات بعدها، بين أطراف العمل، حيث تتغير مصائر وأقدار كثيرين، وتوجه أصابع الاتهام إلى مرتكبين ومستفيدين.

وكانت سلافة معمار قد وصفت تجربتها في المسلسل بالجميلة، آملة أن يكللها النجاح، مثنية على العمل والشراكة مع المخرج إيلي السمعان.

وعن دورها في العمل، قالت معمار إن “تاج” امرأة رقيقة لكنها قوية، تمرّ بأزمة قاسية على خلفية مشاكلها العائلية، وستكون في ذروة أزمتها وسط تراكمات وحرمان في علاقتها بزوجها عزيز، تضاف إليها أزمة اختفاء ابنها.

وحول شراكتها مع النجم عابد فهد، قالت إنها منذ سنوات لم تجتمع معه في عمل واحد، وقد استمتعت بهذه الشراكة الحقيقية في المشاهد، لاسيما أنه يبث طاقة إيجابية، مشيرةً إلى أن التواصل بينهما كان ممتازاً، واصفةً إياه بشريك عمل رائع.