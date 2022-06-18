برادلي كوبر يتحدث عن أصعب مرحلة في حياته.. “كنت ضائعاً بسبب إدماني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدث الممثل العالمي برادلي كوبر في بودكاست “Smartless” عن معاناته السابقة مع الإدمان وكيف ساعده صديقه ويل أرنيت على مواجهة مشاكله مع المخدرات والكحول.

وأوضح للمضيفين المشاركين أن تقليص دوره في الموسم الثالث من مسلسل “Alias” قد أضعف معنوياته تماماً، وساهم في تفاقم مشكلته مع تعاطي المواد الممنوعة وشرح أنه كان ضائعاً جداً بسبب إدمانه خلال الفترات المبكرة من حياته.

وكان برادلي كوبر قد شارك مع النجوم الرئيسيين في أول موسمين من مسلسل “Alias” من 2001 إلى 2003، ومن ثم قُلص دوره ولم يظهر إلا في حلقتين إضافيتين، مرة في عام 2003 خلال الموسم الثالث، ثم في حلقة في الموسم الخامس في عام 2006.

وشرح الممثل كيف تدهورت حالته عام 2004 عندما حضر حفلة مع أرنيت معتقداً أنه “مضحك للغاية” للضيوف الآخرين، ليكتشف لاحقاً أنه تصرف مثل “أحمق حقيقي” طوال المساء.

وتابع كوبر: “كانت هذه المرة الأولى التي أدرك فيها أنني أعاني من مشكلة مع المخدرات والكحول”، متذكراً أن أرنيت واجهه حول أفعاله.

وأردف عن أرنيت: “لقد لجأ للدعابة ليخبرني بالحقيقة، وخاطر بإجراء محادثة صعبة معي دفعتني إلى اتخاذ قرار بتغيير حياتي”.