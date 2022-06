فيديو رومانسي يثير الشائعات حول ارتباط توم كروز وباريس هيلتون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـرد: تفاجأ الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو جمع الممثل العالمي توم كروز والنجمة باريس هيلتون في لقطات رومانسية أثناء استعدادهما لإحدى المناسبات.

وفي التفاصيل، انتشر الفيديو بشكل واسع من حساب النجمة وحصد أكثر من 10 مليون مشاهدة. وقد تناقله الجمهور بشكل واسع متسائلين عن نوع العلاقة التي تربطهما خصوصاً بعد مرور أشهر فقط على زفاف هيلتون.

وتبين فيما بعد أن الفيديو يجمعها بمايلز فيشر أحد أشهر مقلدي النجم توم كروز. وظهر فيشر في بدلة رسمية يعبر عن رغبته في عدم التأخر عن أحد العروض ثم قام باحتضان هيلتون التي تجهزت للحفل ومدح جمالها مؤكداً أنها سوف تبهر العالم من خلال إطلالاتها اللامعة.

وحرص مايلز فيشر على إعادة نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، وعلق قائلاً: “أنا وباريس نعيش أفضل لحظات حياتنا”. وحصد الفيديو اهتمام الجمهور حول العالم لاعتقاد الكثيرين بأن مايلز فيشر هو توم كروز، لكن سرعان ما تم اكتشاف حقيقة الأمر وعلق باريس هيلتون ومايلز فيشر على الفيديو.

@parishilton I always do my own stunts (while always in full glam)