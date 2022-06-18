آمبر هيرد ترفض الإستسلام.. وثائق مكتوبة عن تعنيف جوني ديب لها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ما زالت الممثلة آمبر هيرد تدافع بشراسة عن نفسها مؤكدةً تعرضها لأسوأ أنواع التعنيف على يد طليقها السابق جوني ديب، الذي استطاع بعد أسابيع من المحاكمة كسب قضية التشهير التي رفعها ضدها والحصول على تعويضات قدرها 10.4 ملايين دولار.

وهذه المرة، قررت آمبر التصعيد والكشف في مقابلتها على قناة “إن بي سي” عن ملاحظات منذ أعوام، كان قد سجلها معالجها حول تفاصيل تعرضها للعنف ورميها على الحائط وتهديدها بالقتل.

وصرحت آمبر: “القاضي في المحاكمة رفض ببساطة المذكرات، باعتبارها غير دقيقة، ومنع فريقي القانوني من تقديم المستندات كدليل”. وأضافت: “يعود تاريخ الملاحظات التي أطلعت معالجي عليها، إلى عام 2011، أي منذ بداية علاقتي بديب”.

وعرضت القناة الملاحظات التي تحتوي على أوصاف تثبت تعرض هيرد للعنف وتشير الى أن ديب بعد 8 أشهر من العلاقة مزق ثوب النوم الخاص بها، وألقى بها على السرير وثم في عام 2013 ألقى بها على الحائط وهددها بالقتل.

وكانت هيرد قد صدمت الجمهور في تصريحاتها الأخيرة بعدما أكدت أنها لا تزال تحب زوجها السابق جوني ديب من كل قلبها.

وقالت: “نعم. بالطبع. أنا أحبه. لقد أحببته من كل قلبي. وحاولت قصارى جهدي لإنجاح علاقة محطمة للغاية. لم أستطع. لا مشاعر سيئة أو سوء نية تجاهه على الإطلاق”.